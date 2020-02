KALEMBER SE RAZVEO OD 30 GODINA MLAĐE ŽENE, A SVI SU PRIČALI DA JE RAZLOG PRELJUBA: Vlado posle šest godina otkrio istinu! (FOTO)

Njegova bivša žena je sve demantovala, a Vlado je ostao u dobrim odnosima sa Anom.

Vlado Kalember 12 godina je bio u braku sa tri decenije mlađom Anom Rucner, a pisalo se da su se razveli zbog preljube.

- Mnogo je zabluda i predrasuda, a upravo to da sam veliki zavodnik je jedna od njih. S kim god bih popio kafu, to bi svi preneli da je bila veza. Meni se od jedne veze uvek dodavala još poneka. Ako sam imao 22 veze, ispalo bi da sam ih imao 222. Ne žalim se, ali je to, na neki način, malo i "prišiveno". Bilo je to takvo doba. Dima je bilo, ali ne i požara - rekao je Vlado.

- Meni je žao što to nije pravilo. Navikao sam u životu da ništa nije večno. Živimo u vremenu kada se stvari ne popravljaju, već se samo bace, tako je i s brakom. To više nije tabu tema. Uveren sam da bi se svaki brak kad tad raspao, ali, jednostavno, rok trajanja mu je duži od životnog veka pa su ostali skupa do kraja života, a ne do kraja braka - istakao je.

Vlado je rekao da mu je dete najljepše što mu se u životu dogodilo.

- Ana i ja imamo najlepšu stvar koja se desila, a to je dete. Mi smo bili u svemu odlični, ali pojavilo se nekoliko različitosti. Pa zašto te različitosti pretvarati u jednakost - rekao je pevač.

