KOPILE TATINO, J*BEM LI TI MAMU! Bora i Panda u BRUTALNOM ratu! Obezbeđenje ih jurilo po imanju! (VIDEO)

Santana još jednom pokazao koliko je sposaban na rečima!

U ranim jutarnjim satima došlo je do neviđenog okršaja Stefana Miloševića Pande i Bore Santane. Kako je poznato, Bora je poznat po svom jeziku, koji zadrugari veoma osuđuju, pa je i večeras demonstratirao kako to izgleda kada on vređa.

Pomeri mi se sa očiju, p*čka ti se ogadila! Nemoj ja da te isp*šam! J*bem li ti mamu ja pijanu! Marš odavde! - urlao je Bora.

Ma popuši mi dva k*rca, Boro! - uzvratio je Panda.

Pomerite ovog klošara, da mu ne bi j*bao i tatu i mamu, seme ti j*bem bradatu! Kondilomašu! - nastavio je Santana.

Majmune, j*baću te ja u ta usta tvoja smrdljiva! I tatu i onu ženu što je sa njim sedela! Ćaleta ti u oko j*bem! Ja ću tebi k*rati mamu, a tebe ću u nozdrvu! - uzvratio je Milošević.

Kopile tatino! Kopile tatino! - urlao je Bota.

Bora i Milošević nastavili su da se prepucavaju, iako su zadrugari pokušavali da smire situaciju, kao i obezbeđenje, koje je sve vreme bilo u pripravnosti da ne bi došlo do fizičkog kontakta.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

