NE PRIPREMAJU SE ZA PRINOVU?! Bogdana i Veljko Ražnatović još uvek nisu spremili sobu za bebu, a evo ŠTA JE RAZLOG! Ima veze sa Cecom? (FOTO)

Tako su odlučili?

Vest da će Veljko Ražnatović, mladi bokser i sin pevačice Svetlane Cece Ražnatović i Željka Ražnatovića Arkana, postati otac iznenadila je mnoge. U trenutku kada je saznao da je njegova izabranica Bogdana u drugom stanju, Veljko nije skrivao sreću, a kako bi beba bila rođena u bračnoj zajednici, njih dvoje su rešili da se zavetuju jedno drugom na večnu ljubav, što su i učinili 24. novembra prošle godine.

Iako se mnogo spekulisalo o nasledniku Ražnatovića, Veljko je potvrdio da će Bogdana i on dobiti sina, te da će on poneti ime po svom dedi, a bokserovom ocu Željku. Pričalo se i da su oni spremni na to da iskeširaju veliku sumu novca na opremanje sobe za bebu, međutim, sada su u javnost isplivale drugačije informacije.

Kako se navodi, Ražnatovići ne planiraju da kupuju opremu za bebu sve dok naslednik ne stigne na svet, a čak ni tada neće srediti posebno sobu za njega, jer će biti sa roditeljima sve dok je njihov nadzor neophodan.

Ceca izuzetno vodi računa o tradiciji, religiji i poštuje naše običaje. Veliki je vernik i nikada nije trčala pred rudu. Novi trendovi joj se sviđaju i često ih prati, ali više ceni vrednosti po kojima je ona odgajala decu. Jedno od njih je i da se soba, ali i oprema za decu, nabavljaju tek kada se dete rodi - istakao je izvor.

Inače, kako se dalje navodi, Veljko i Bogdana ne planiraju da potraže pomoć dadilja jer smatraju da njihove porodice imaju veliki broj članova koje uvek mogu da im pripomognu kada zatreba.

Ovim povodom se kratko oglasila i sama Ceca.

Sve u svoje vreme. Najvažnije je da sve prođe u najboljem redu - kratko je poručila pevačica.

Autor: Pink.rs