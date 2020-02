BORBA ZA POTOMSTVO! Seve i Igor poste i jedu grožđe sa Hilandara kako bi dobili bebu!

Oni toliko žele da se ostvare u najvažnijoj životnoj ulozi, pa su odlučili da se okrenu veri i molitvi.

Bračni par Kojić, Severina i Igor, pristupili su hilandarskom postu, a uzeli su i plodove svete loze sa Atosa. Prema predanju, u jedno sledovanje spadaju tri zrna grozda i jedno parče orezane loze, koje se stavlja u litar osveštane vode, koju oba supružnika piju pre svakog jela 40 dana, a potom suprug uzima jedno zrno, a supruga preostala dva. Zatim se prvobitna količina vode stalno dopunjuje. Za to vreme jede se samo posna hrana.

Hilandarski post se inače smatra najtežim. On treba da pada van uobičajenih godišnjih postova. Posti se strogo, na vodi, osim ako zdravlje supružnika to ne dopušta, a to onda razrešava duhovnik ili islednik. Subotom, nedeljom i praznicima posti se na ulju. Pre posta, supružnicima se čitaju molitve za dobijanje poroda. Severini i Igoru je to učinio njihov duhovnik. Istovremeno, za supružnike se moli i hilandarsko bratstvo. Severina i Igor već dugo pokušavaju da dobiju dete, pa su išli i na vantelesnu oplodnju, ali je pevačica, nažalost, izgubila plod. Nekoliko njihovih prijatelja koji su bili u istoj situaciji su im preporučili da posete Svetu goru i zatraže blagoslov za dobijanje potomstva.

Podsetimo, Severina i Igor venčali su u novembru 2015. godine. Severina iz braka sa Milanom Popovićem ima sina Aleksandra, dok ona i Igor još uvek nemaju dece.

Autor: Pink.rs