NEVEROVATAN SMISAO ZA HUMOR NIJE GA NAPUSTIO NI PRED SMRT! Ovo je priča o Neši Leptiru koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim!

Priču o Nenadu Raduloviću poznatijem kao Neša Leptir mlađe generacije verovatno i ne znaju. Neša Leptir koji je bio frontmen grupe "Poslednja igra leptira", bio je izvrstan umetnik, muzičar, zabavljač, a pre svega čovek sa neverovatnom harizmom. Znao je da izmami osmeh svakome, ali je i razmueo tugu bolje od mnogih.

Stvorio je večne hitove kao što su "Nataša", "Vrati se", "Srce od meda", "Umiru jeleni", "Grudi Balkanske" koji nas i danas voze emocijama. Bio je deo Indeksovog radio pozorišta i mnoge njegove fore i danas bi nas nasmejale do suza.

Iznenada je oboleo od karcinoma i preminuo 12. februara 1990. kada je imao samo 31 godinu. Kažu da je, samo dvadesetak minuta pre nego što će zauvek zatvoriti oči, na pitanje: "Kako se osećaš?", s osmehom odgovorio: "Pa, ne mogu baš da igram fudbal." I to ističu kao dokaz da ga prepoznatljiva vedrina i smisao za humor nisu napuštali do poslednjeg dana. Prepričava se i kako je pred samu operaciju tumora na mozgu, pravio šou na VMA, pevao i glumatao, a kad je anestezija počela da deluje, obratio se osoblju imitirajući bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića: A sad, svi na svoje radne zadatke! I legao. Međutim, to ne znači da sam nije razmišljao o mraku. Navodno je dan pred smrt na poleđini lekarskog recepta ispisao svoju poslednju poruku.

Vreme sada stoji, pa o večnom mraku ne razmišljam. A, kad dođe vreme za putovanje, kupiću karte za dobra mesta - glasila je njegova poslednja poruka.

"Video sam ga kako odlazi, u ćošku sobe na VMA. Jasno sam gledao kako kreće na put, iz ugla one bolničke sobe. Baš tada je, sa krošnji drveća koje je stajalo pod prozorom poletelo jato ptica. Tu sliku pamtim kao da se sada ponovo odigrava pred mojim očima. Ja ne znam šta je "tamo", posle. Ali znam da on zna… Moj brat je uvek imao dve vizije: sanjao je plavi bicikl i vetar u leđa. I danas znam da vozi nebeski plavi bicikl, i da mu duva u leđa baš taj, isti, nebeski vetar", rekao je Nešin brat Željko u razgovoru za Novosti.

