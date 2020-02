NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO! Kada njih dvoje večeras prođu kapiju Bele kuće, nastaće opšta pometnja! TREŠĆE SE ZADRUGA! (FOTO)

Napraviće lom!

Ove večeri, u velelepnom gradu sagrađenog za potrebe najgledanijeg rijaliti programa na ovim prostorima "Zadruge" u Šimanovcima, biće napravljena žurka kakva do sada nije viđena! Naime, kako je već i poznato, Veliki šef svakog utorka uveče organizuje žurku za zadrugare, a tom prilikom im obezbedi i bogat muzički program.

Za to će se večeras pobrinuti niko drugi do Katarina Grujić i Uroš Živković! Njih dvoje će, bez sumnje, napraviti žurku kakva do sada nije viđena, a sigurno je da će se zadrugari provesti za sve pare koje dobiju od Velikog šefa.

Zato i večeras budite uz program televizije Pink jer vas očekuje pravo ludilo!

