OTPUSTIO JE SOPSTVENI MUŽ Šok priznanje Jelene Đoković: Novak mi je tri puta dao otkaz (FOTO)

Jelena Đoković, supruga najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, govorila je juče na jednoj prestoničkoj konferenciji.

Tom prilikom poželela je da na osnovnu sopstvenih iskustava posavetuje mlade i pomogne im da se bolje snađu u poslovnom okruženju, što je dodatno pojasnila kasnije, u izjavi za medije.

- U poslovanju je ego najviše izražen, stalno se dokazujemo nekome, pokušavamo da budemo veći nego što jesmo, bolji, da nas neko doživi kao da smo najbolji u tome - rekla je direktorka fondacije "Novak Đoković", koja je pred kamerama "Premijere" takođe priznala da ju je suprug otpustio čak tri puta do sada!

- Meni je muž isto tri puta dao otkaz, tako da... Preživela sam! Malo ljudi zna da se ja bavim brendom Novaka Đokovića sa timom ljudi i ja sam, kao što sam napomenula, dobila otkaz nekoliko puta od svog muža, otkaz zbog nekih pogrešnih postupaka. Ja sam mislila da je to najbolje za njega... Ja sam se inatila i govorila:"Videćeš da sam u pravu", imala sam otpor, a kasnije kada sam spustila otpor, on je došao i rekao mi:"Hvala ti što si to uradila, video sam rezultate, ali bih više voleo da to ne radiš".

Autor: D.T.