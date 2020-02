Ljubav cveta.

David, sin poznatog fudbalera Luke Jovića, pre nekoliko dana napunio je godinu dana, a tim povodom u jednom prestoničkom restoranu organizovana je gala proslava. Nažalost, zbog poslovnih obaveza ali i zdravstvenih razloga, Luka nije mogao da prisustvuje slavlju. Ipak, članovi njegove porodice, kao i dečakova majka Anđela Manitašević, bili su tu da sa malenim Davidom proslave kako dolikuje. No, ni Anđela nije došla sama.

Naime, ona je na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa sadašnjim dečkom, ali niko nije bio siguran ko je u pitanju. Sada je i to poznato. Reč je o Nemanji Brankoviću, sinu atletskog evropskog šampiona Slobodana Brankovića, koji je to i sam potvrdio.

- Mog sina ste uslikali kada je dolazio sa Anđelom. Danima su se pripremali za to slavlje. Kao što ste videli, bilo je mnogo lepo. Mi još uvek nismo upoznali njegovu devojku, ali desiće se i to, o tom potom. Anđela nije Nemanjina prva devojka, ali supruga i ja se ne mešamo u njegov izbor. Oni su baš lep par i želim im sve najbolje. Ona je divna devojka, koliko vidim, lepo se slažu iako su tek nekoliko meseci u vezi. Supruga Tanja takođe podržava Nemanjinu vezu. On je njen mezimac, znate kako to ide. Sinovi su uvek bili uz majke, a ćerke uz očeve. Mi kao roditelji stojimo iza svoje dece jer nam je njihova sreća najvažnija. Vidimo da je Nemanja zaljubljen i srećan i to nam je, verujte, najvažnije. E sad, šta će biti u budućnosti ne znamo, ali mi smo tu da ih podržimo, pomognemo i da ih posavetujemo - rekao je Slobodan, pa dodao da mu ne smeta što izabranica njegovog sina ima sina sad Lukom:

- To mi uopšte ne smeta, ali nisam ja taj koji se pita. Ako je Anđela izbor mog sina, to je, što se mene tiče, gotova stvar. Meni kao roditelju je njegova sreća najvažnija, a ako je Anđela prava, onda sam i ja zadovoljan - zaključio je on.

Autor: Pink.rs