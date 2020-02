NAŠA PEVAČICA PONOVO PREŽIVELA TRAUMU! Gost u restoranu izvadio PIŠTOLJ I ZAPUCAO, ona pobegla glavom bez obzira! OVO NIJE PRVI PUT DA JOJ SE DEŠAVA!

Nije joj lako!

Indira Aradinović Indi je ponovo bila u epicentru pucnjave. Naime, dok je s prijateljima bila u jednom zemunskom restoranu, nepoznati muškarac izvadio je pištolj i zapucao u vazduh.

Podsetimo, pevačica je prošle godine pevala na slavlju u Raški, gde je jedan od gostiju pred njom ispalio nekoliko metaka, zbog čega je Indi s bine pobegla glavom bez obzira.

Taj video je bio hit na društvenim mrežama, a identična situacija se ponovila prošle nedelje u Zemunu. Indi je s prijateljima došla u lokal i sve je bilo u najboljem redu. Ništa nije ukazivalo na to da će nastati haos. Muzika je svirala, ljudi su bili opušteni i veseli. U jednom trenutku, s prvim taktovima jedne melodije, čoveka koji je sedeo u neposrednoj blizini Aradinovićeve, pogodila je pesma, pa je odmah krenuo da se veseli. I to ništa ne bi bilo čudno, da iz torbe sa stola nije izvadio pištolj. Kada je Indi ugledala oružje, odmah je skočila sa stolice i uputila se ka izlazu. Međutim, on se nije obazirao na to što su se žene uplašile, nego je otvorio vrata i počeo da puca. U vazduh je ispalio sedam metaka. Indi se toliko uplašila da je napustila lokal.

Prema rečima izvora koji se našao na licu mesta, nju je to podsetilo na taj njen nastup, na kom se pucalo i nije želela da rizikuje, ukoliko bi došlo do većeg haosa.

Pevačica nije želela da ulazi u detalje, ali je potvrdila saznanja.

Trenutno sam u fazi snimanja novog spota. Pištolji su nekada realnost u našem životu. Ne bih to više komentarisala jer nisam neko ko voli oružje - rekla je Indi.

