Pevačica hrvatskog benda "Lolobriđida" Ida Prester rođena Zagrepčanka, već godinama živi u srpskoj prestonici - od udaje za biznismena Ivana Peševskog, sa kojim je dobila dvojicu sinova, Roka i Rija. O njenim izjavama o regionu svojevremeno se baš dugo pričalo, kao i pitanjima sa društvenih mreža.

Ona je jednom prilikom istakla kako "ne zna hoće li joj se deca deklarisati kao Hrvati, Srbi ili Kinezi", jer ih ona sa suprugom uči samo da budu ljudi, a sada je iznova pokrenula lavinu komentara, deklarišući se kao "imigrantkinja u Beogradu".

- Često se ljutim na tebe. Prljav si, bučan i neurotičan. Teško je sa tobom odgajati decu, daleko si od oaze mira i zdravog života. Saspeš svakom sve u facu, pušiš i piješ k'o da nema sutra, prkosno se podsmevaš, često me plaši ta divlja energija. A opet... Niko u svetu me nije sa toliko radosti primio. Gde god dođem dočekaju me osmesi. Voliš i podržavaš sve što radim, čak i kad se ne razumemo i čini ti se da sam pala s Marsa sa svojim idejama, znam da ti je drago da sam tu - počela je da otkriva ona svoje mišljenje o srpskoj prestonici.

- Ne trudiš se da me promeniš, obožavas kako pričam, ne daš mi da pričam kao ti. U 7 godina nisam doživela ni jednu jedinu grubost, ni jednu provokaciju, ni jedan: ovde se kaže hleb, a ne kruh. Puno je to za jednog imigranta. Što sam starija, više to znam ceniti. Otvorio si širom vrata, da mi budeš dom. Hvala ti, Beograde - zaključila je ona pa pokrenula pravu lavinu komentara.

Autor: Pink.rs