ĐAVO JOJ NE DA MIRA! Miljana provocirala SVE zadrugare, nastao OPŠTI HAOS u spavaćoj sobi! (VIDEO)

Dragojević nije želeo da joj prećuti!

Branislav Radonić Brendon odlučio je da pomogne Mensuru Ajdarpašiću, pa je krenuo da ga masira. U jednom trenutku se na vratima Bele kuće pojavila Miljana Kulić, koja je odlučila da vodi svoju emisiju, pa je komentarisala sve situacije u "Zadruzi" na koje je nailazila i provocirala zadrugare.

Brendon masira Mensura iz Bara. Kao što se da videti, batica to radi sa posebnim emocijama - rekla je Miljana, pa nastavila:

Ermina, mesi pitu, da bi dobila Karićevu k*tu - dodala je Kulićeva, pa otišla do spavaće sobe.

U spavaćoj sobi došlo je do haosa između nje i Davida Dragojevića, koji ceo dan ratuju.

Imaš još Miletove sp*rme na jeziku - rekao joj je David u toku svađe.

Miljana je nakon toga otišla do dnevne sobe, gde je nastavila da komentariše zadrugare.

Idemo dalje, Dragana k*rvarica, meša li meša. Koga zanima šta radi Milan? - nastavila je Miljana.

Miljana je potom otišla do sobe za izolaciju, pa i do hotela, ali nije želela da budi uspavane zadrugare, pa se vratila do Bele kuće.

Zolja, muška dr*lja spava - prokomentarisala je Kulićeva.

P*der i k*rva - rekla je o Ani i Davidu, pa odlučila da završi svoju emisiju.

Autor: M. P.