VOLELI BI DA ME VIDE MRTVU, HOĆE DA MI UZMU HLEB IZ USTA Luna Đogani već dugo ne nastupa, evo i zbog čega

Pobednica druge "Zadruge" Luna Đogani po izlasku iz rijalitija otpočela je muzičku karijeru - snimila je nekoliko pesama, počela da nastupa, međutim nedeljama unazad ne peva nigde.

Kako kaže, trenutno povukla se zbog privatnih problema, ali i brojnih hejtera koji žele da joj naude na sve načine.

- Moj pas je imao operaciju, pa sam ga negovala, a imala sam dosta i svojih problema kojim sam imala da se bavim i zbog toga sam se povukla. Dosta su me sabotirali hejteri, mada ih ja zovem fanovima, jer se toliko bave mojim životom - rekla je Đoganijeva.

- Navikla sam da me pljuju, ali ne mogu da shvatim da hoće da mi unište karijeru i da mi uzmu hleb iz usta. Svi oni žive u prošlosti i osuđuju me zbog nečega što je bilo pre dve godine. Da sam ubila čoveka, manje bi me mrzeli i sabotirali, sigurna sam da bi voleli da me vide mrtvu, ali ja se ne dam i neću se predati. Nadam se da ću nastaviti da nastupam i izbacujem nove pesme i da će biti još više nastupa - rekla je Luna.

