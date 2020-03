BOL JE PRETEŠKA, A TUGA ZA TOBOM VEČNA... Folk pevačica u suzama zbog SMRTI MAJKE, njena poruka KIDA DUŠU! POTRESNO! (FOTO)

View this post on Instagram

1.mart...Najtužniji dan u mom životu...Dan kada si mi preminula na rukama😢 Proslo je 13 godina otkako si nas prerano napustila i ostavila nas u suzama...Sve bih dala za još jedan dan da ti kazem koliko sam sama...Ne postoji vreme koje nosi zaborav...Svakog dana si u mojim mislima,u mojim secanjima i večno u mom srcu...Postojiš u svakoj suzi,u svakom trenu mog života...Ljubav je prevelika,bol preteska,a tuga za tobom večna...Nedostajes mi andjele moj😢 Volim te MAMA❤🙏 #mymom #rip