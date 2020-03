ROĐENDAN SLAVI KO IVKOVU SLAVU Sanja Marinković tri puta oduvala svećice, dobila brdo poklona, a onda dirljivom porukom rekla sve (VIDEO)

View this post on Instagram

Mala je ova stranica za sve moje zelje, snove i planove ali su iznanedjenje koje su mi tacno u ponoc priredili moji prijatelja (oni od kojih sam se najmanje nadala) ,poruke koje sam dobila za dvadeset cetiri sata na dan mog rodjendana , gestovi i paznja su zaista najlepse opisali sve ono sto je moja mera srece, ljubavi i ocekivanja 💜 Trudicu se da ne izneverim sebe i sa godinama sve cesce citiram stihove pesme Desanke Maksimovic “Nemam vise vremena” ❤️ Ali cu uprkos novim iskustvima i iskusenjima zauvek ostati zena koja suvise voli 💖 , jer ne umem da radim stvari na tudj nacin 😇 Nepopravljiva 😉 #birthdaygirl👑 #birthdaysurprise #birthday #midnight #party #home #friends #family #forever #love #mnogisundostajali #love #happy #enjoy #smile #cake #relax #flowerparty🌸 #mojamerasrece #merasrece #zenekojesuvisevole