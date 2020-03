MAJA MARIJANA PROGOVORILA O NOVOM DEČKU: Otkrila da li im razlika od 15 godina smeta u vezi, pa ispričala u kakvom je odnosu sa BIVŠIM MUŽEM! (FOTO)

Sa bivšim je prošla kroz pakao, a sada uživa...

Pevačica Maja Marijana jedna je od onih koja, posle turbulentnog perioda koji je prošla, želi da svoj privatan život sačuva za sebe. Zato i nije čudno što mesecima nije želela da se sazna da uživa u novoj ljubavi sa 15 godina mlađim izabranikom.

- I dalje ne nameravam da pričam o novoj ljubavi. Mislim da je to moja privatna stvar i da svako ima pravo na privatan život i na sreću. Jedino što mogu da kažem je da mi je lepo, da uživam i da je moj partner prema meni divan i pažljiv. Ono što mi je jako bitno je i činjenica da me podržava u poslu - ispričala je Maja Marijana, pa se osvrnula na činjenicu da je njen dečko 15 godina mlađi od nje:

- Što se tiče ljudi koji nešto misle, mene to uopšte ne zanima. Isključivo i samo me, po tom pitanju, zanima moje mišljenje, tuđa mišljenja mi ne plaćaju račune. Ko je taj ko može da kaže šta je u redu, a šta nije. Što se tiče tih što misle, neka oni brinu svoju brigu i neka gledaju svoj život. Godine smetaju onima koji su ostarili u glavi. Onima koji su u penziji odavno. Ja sam još uvek mlada žena u ful energiji i samim tim je normalno da imam adekvatnog partnera pored sebe, što moj dečko jeste. Ja sam stvarno mislila da mi se više nikada neće desiti da imam ovakve leptiriće i da ovako volim. Zahvalna sam Bogu na tome. Nova ljubav mi daje dobru energiju za sve, posebno što od strane partnera imam podršku u svemu. Svi oni koji me iskreno vole i podržavaju, razumeju i vide da sam ja zaista srećna.

Maja Marijana se osvrnula i na bivšeg supruga, sa kojim je prošla kroz turbulentan period, te otkrila da je sa njim prekinula svaki vid saradnje.

- Mi smo imali jedan turbulentan period. Imamo predivnu ćerku i samim tim smo ostali u korektim odnosima, ali što se tiče mog posla, ja sada sve sama organizujem i ne sarađujem više sa Mladenom. Svako ima svoj život! U pregovorima sam sa nekim menadžerima i neću da žurim, dok ne nađem nekog ko će se ozbiljno baviti sa mnom i mojom karijerom. Do tada nastupe ugovaram sama i sve ja organizujem, tako da vlasnici klubova treba da znaju da samo ono što lično sa mnom dogovore to će biti ispoštovano. Ono što dogovore sa nekim drugim, ja ne odgovaram za to i sigurno je da neću odgovarati za ugovorene nastupe koji su sklopljeni meni iza leđa.

