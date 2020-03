DANAS JE ŠEST MESECI OD POČETKA ''ZADRUGE 3'': Ovi događaji su do sada obeležili treću sezonu najgledanijeg rijalitija! LJUBAVNI TROUGLOVI, SKANDALI, DRAME, IZDAJE, SUZE I SMEH... (VIDEO)

Bilo je turbulentno!

Pre tačno šest meseci, 6. septembra 2019. godine, zvanično je počela treća sezone "Zadruge", najgledanijeg rijalitija u regionu, a i šire. Spektakularno otvaranje "Zadruge 3", najimpresivnijeg projekta viđenog do sad, nikoga nije ostavilo ravnodušnim i zasigurno je jedan od događaja koji će zauvek ostati zapamćeni u istoriji televizije.

Vlasnik ružičaste imperije Željko Mitrović je tada u gondoli provozao voditelja Ognjena Amidžića i pobednicu "Zadruge 2" Lunu Đogani, i pokazao njima i milionskom auditorijumu kako izgleda velelepno imanje u Šimanvocima, što je označilo zvanični početak treće sezone. Nakon toga je usledio događaj koji su svi čekali, susret sa humanoidnim robotom Leposavom, koja je vrlo brzo postala miljenik publike.

Ognjen i Luna su dobili priliku da prvi uživo vide nove prostorije u "Zadruzi", salu za fizičko i Šekspirovo pozorište, a zatim je DJ Žeks napravio šou za pamćenje za di-džej pultom u pratnji igračica, nakon čega je usledio impresivni vatromet i karneval, posle kojih je voditeljka Dušica Jakovljević počela da predstavlja takmičare treće sezone, koji su se vrlo brzo uselili u redizajniranu Belu kuću i od tada milionski auditorijum ne prestaje da prati svaki korak novih zadrugara.

Proteklih šest meseci gledali smo mnoge svađe, plakali od smeha, ali i od tuge sa zadrugarima, i topili se zajedno uz njihovu ljubav. Ekipa portala Pink.rs izdvojila je nekoliko događaja i priča koji su ostavili najjači utisak na publiku, a o njima možete čitati u nastavku ovog teksta.

POMIRENJE MARKA MILJKOVIĆA I LUNE ĐOGANI I LJUBAVNI TROUGAO SA JELENOM PEŠIĆ! Obrt koji niko nije očekivao!

Ljubavne varnice između Lune Đogani i Marka Miljkovića javile su se još u prvoj sezoni najgledanijeg rijalitija, nakon što su Luna i Sloba Radanović zvanično raskinuli vezu koja je potresla čitav region. Njihov flert se nastavio u pauzi između "Zadruge 1" i "Zadruge 2", a nakon turbulentnog početka njihovog odnosa u drugoj sezoni, njih dvoje su zvanično otpočeli vezu na proslavi srpske Nove godine. Iako su neko vreme bili u mirnoj luci, kada su svađe počele, nisu mogle da stanu, a najturbulentnija se desila dan uoči finala "Zadruge 2", kada su prekinuli svoj odnos, a u samom superfinalu su imali žestok sukob. Da stvar bude neprijatnija, njih dvoje su morali da stoje jedno pored drugog na proglašenju pobednika, kako je Luna osvojila prvo, a Marko drugo mesto. Ipak, njih dvoje su uspeli da se pomire i sve to objavili u emisiji "Zadruga - narod pita", koju je vodio voditelj Milan Milošević.

Iako su delovali skladno, njihovo gostovanje u emisiji "Premijera - Vikend specijal" navelo je mnoge da pomisle da je njihova veza na klimavim nogama, a portal Pink.rs prvi je pisao o njihovim problemima i zvaničnom raskidu. Zvanična sloboda dovela je do toga da Miljković ponovo uđe u "Zadrugu", a njegov ulazak poremetio je mnoge zadrugare.

Osim starih zadrugara koji su imali konflikte sa njim, Miljkovićev utisak ostavio je najjači utisak na Ivu Grgurić i Jelenu Pešić, sa kojima je odmah krenuo flert. Nakon nekog vremena ipak se izdvojila Jelena i ona i Marko su postali nerazdvojni. Iako se trudi da sakrije emocije prema Miljkoviću, svi zadrugari su složni u tome da je ona "odlepila" za njim, kao i da bi to priznala, samo da je on prvi rekao da i on gaji simpatije prema njoj.

Sve ovo je poremetilo Lunu, kojoj je, kako je istakla, Marko dao obećanje pred ulazak da neće uraditi ništa što bi je povredilo, jer je ranjena zbog raskida. Đoganijeva je primećivala dodire, poglede i hemiju između svog bivšeg dečka i Pešićeve, pa je odlučila da uđe u rijaliti zbog toga.

Naime, Luna je ponovo dobila nadu da je Marko voli kada je videla koliko mu je teško pao njihov ljubavni klip, a sve što se dešavalo sa Jelenom nakon toga ju je zbunjivalo, pa se dan nakon ulaska u "Zadrugu 3" obračunala sa Markom zbog Pešićeve.

Ipak, Luna i Marko su uspeli da se pomire, a svima je postalo čudno to što se ona i Jelena druže, jer smatraju da su njih dve ipak rivalke. Ovaj "ljubavni trougao" zbunjuje mnoge i trenutno je najaktuelnija priča koja potresa javnosti i velelepno imanje u Šimanovcima, a tokom sinoćne emisije "Gledanje snimaka" nastao je pravi haos kada je pušten Markov i Jelenin ljubavni klip. Ostaje da ispratimo kakav će rasplet imati ova priča.

LJUBAV I RAT IVE GRGURIĆ I STEFANA KARIĆA! Odnos koji ne prestaje da intrigira!

Na samom početku "Zadruge 3" javile su se prve simpatije. Zadrugarka Nataša Radan završila je u krevetu Stefana Karića, dok je Vladimir Tomović prokomentarisao kako je najlepša devojka u kući koja je radila nešto na sebi Iva Grgurić. Iva je sa druge strane istakla da su joj simpatični i Vladimir i Stefan, ali je započela flert sa Tomovićem, a njihova priča se završila ga je ona iz revolta "prodala" Miljani Kulić za 90 dinara.

Iva je neko vreme posle toga priznala svoje simpatije prema Stefanu, a nakon nekoliko bezuspešnih pokuša da uplovi u odnos sa njim sve se promenilo posle romantične večere pored jezera. Stefan je prihvatio Ivu i pored životne priče koju je ispričala za crnim stolom i njih dvoje su nakon večere priznali da su zajedno toga i sve je delovalo bajno. Dva dana posle ovoga desilo se nešto što je ovih dana preokrenulo Belu kuću naglavačke, a o detaljnije o tome u nastavku ovog teksta.

Iako su mnogi sumnjali u Karićeve emocije prema Ivi, on je dokazao koliko je voli kada je prihvatio tajni zadatak kako bi je iznenadio povodom mesečnice. Stefan je tada pristao da glumi da želi da pobegne iz "Zadruge", a mesta na kojima se krio samo su potvrdila da je spreman da uradi sve za njihovu ljubav. Zbog uspešno obavljenog zadatka, njih dvoje su uživali u bioskopu i sve je delovalo idilično. To je bio kraj novembra, a od tada su krenule i sve žešće svađe, koje su kulminirale raskidom 2. decembra.

Ovaj raskid potresao je njihove fanove, a njihov odnos od tad liči na pravi rolerkoster prepun uspona i padova. Svađe, prijateljstvo, mirna luka, svađe, pomirenje, svađe... Iva se često vraća na priče o Stefanu, iako mesecima nisu zajedno, a poslednja priča napravila je pravi haos na imanju.

Iako je u međuvremenu postala bliska sa Filipom Đukićem, Iva je sa nekadašnjom neprijateljicom Majom Marinković komentarisala da nije imala vrelu akciju sa Stefanom zbog toga što on navodno nije mogao da ima erekciju.

Karić je saznao šta je Iva pričala i prvenstveno se trudio da bude džentlmen do kraja, ali nakon niza provokacija je izneo da su njih dvoje imali oralni s*ks i tako je počeo rat između njih dvoje, koji ovih dana ne jenjava, a kulminirao je tokom poslednje emisije radio "Amnezija". Mnogima i dalje nije jasno zbog čega se Grgurićeva stalno vraća na priču sa Stefanom kada ima Filipa kraj sebe, ali jedno je sigurno, ovo dvoje zadrugara i dalje nisu ravnodušni jedno prema drugom.

POTRESNA ŽIVOTNA PRIČA SESTARA KEMEZ! Sudbina koja je rasplakala mnoge!

Atraktivna zadrugarka Milica Kemez izazvala je veliku pažnju javnosti pre samog ulaska u "Zadrugu 3", kada se saznalo da će biti jedan od takmičara koji će se boriti za glavnu nagradu. Njena lepota nikoga nije ostavila ravnodušnim, a kada su se novi zadrugari uselili u Belu kuću, mnogi su zamerali Kemezovoj što je asocijalna i što se ne druži sa njima. Ove zamerke iritirale su Milicu i ona je nekoliko dana po ulasku ispričala zadrugarima zbog čega joj je teško da ostvari konekciju, a njena priča šokirala je i potresla ceo region.

Milica je skupila hrabrost i ispričala kako su je roditelji ostavili, zajedno sa sestrom, kada je imala 3 godine i da je završila u hraniteljkoj porodici, gde je za nju, po njenim rečima, tek krenuo pakao. Kemezova do dan danas nije iznela sve detalje života u hraniteljskoj porodici, ali je Drvetu mudrosti obećala da će to jednoga dana uraditi, kada bude bila spremna na to.

Šest meseci nakon početka "Zadruge" i turbulentnih odnosa, Milica se trudi da održi vezu sa Borom Santanom, uprkos svima koji pokušavaju da ih sabotiraju i koji se protive.

ZABRANJENA LJUBAV MILJANE I ZOLE! Bitno da je nekad bilo lepo!

Jedan od najturbulentnijih odnosa ikad viđenih na televizije je sigurno ljubav Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole. Njihova veza nema podršku Miljaninih roditelja od samo njihovog početka u "Zadruzi 2", a Miljanina majka Marija Kulić je uvek isticala da je Zola folirant i prevarant. Nakon haotičnog raskida pred kraj "Zadruge 2" i prekida komunikacije, mnoge je začudilo njihovo pomirenje pred početak "Zadruge 3", a svi su se šokirali kada je Kulićeva odradila test za trudnoću 4 nedelje nakon toga i saznala da je trudna.

Čolić je nakon toga došao kao gost, proveo određeno vreme na Rajskom ostrvu i poručio joj da želi da zadrže dete. Posle nekog vremena Zola je ponovo ušao u "Zadrugu", ovog puta kao ravnopravni član, želeći da dokaže Miljani da je voli i da je spreman da bude otac. Marija i dalje nije verovala Čoliću, te je sugerisala Miljani da uradi kiretažu i ima dete sa njima kada bude bila spremna. Zbog turbulentnog odnosa koji su imali ranije, Miljana je želela da joj Zola dokaže da je voli, a on je pristao da potpiše ugovor kojim je prebacio sav svoj honorar na Miljanino ime.

Kulićeva je deset dana nakon toga prelomila, te se odlučila na abortus. Iako joj je ovo teško palo, kasnije je priznala da se ne kaje što je uradila to, zbog toga što Čolić nije muškarac na nju zbog svega što se između izdešavalo.

Emisija "Trenutak istine sa Zolom", koju je vodio Darko Tanasijević, a kada je Čolić stavljen na poligrafsko ispitivanje, promenila je mnogo toga u Miljaninom i Zolinom odnosu. Miljana je potvrdila neke svoje sumnje i od tada više ništa nije bilo isto. Sve češće svađe, sukobi, pa i ratovi, doveli su do konačnog kraha ovog para.

Jedna od žešćih svađa kulminirala je fizičkim obračunom, a njih dvoje su tada odlučili da prekinu svaki odnos. Miljana je poništila i ugovor, te vratila Zoli sav honorar, a nedavno su, skoro šest meseci nakon početka "Zadruge 3", opet razmenili poljupce, a zatim imali i novi okršaj, posle koga su ponovo odlučili da nemaju nikakav kontakt. Iako svaki njihov kraj deluje kao konačan, uvek se desi neki iskrica koja ih privuče kao magnete, a da li će ponovo biti tako, ostaje da ispratimo.

PONOS ILI LJUBAV? Tara i Mateja! Mladalačka ljubav koja je obeležila sezonu!

Manekenka Tara Simov nije krila svoju zaljubljenost u Mateju Matijević još od prvog dana "Zadruge 3". Iako ju je on na početku ignorisao i odbijao, zbog toga što je bio u vezi sa Tarinom neprijateljicom Anđelom Vešticom, Matijevićevo srce je polako počelo da mekša.

Događaj koji je definitivno zbližio Taru i Mateju je tajni zadatak koji su dobili od Drveta mudrosti, da glume da su u vezi. Matijević je tada polako počeo da shvata da je blokirao svoje emocije prema Tari zbog drugih stvari, a njih dvoje su brzo nakon toga uplovili u vezu. Mnogi zadrugari ističu da je njihova ljubav naiskrenija u kući.

Turbulencije u njihovom odnesu osećaju se po celom imanju. Mateja uvek stavlja svoj ponos ispred svega, a Tari uvek zamera na drskom i bezobraznom ponašanju u svađama, kao i vođenju tuđih bitaka, pa zbog toga uvek nastaju žestoke svađe između ovo dvoje mladih zadrugara. Simova je pokušavala nekoliko puta da promeni stvari koje smetaju Matijeviću, ali su ipak deo njenog karaktera. Zbog svega ovoga, njih dvoje su odlučili da naprave pauzu, ali je Mateja kao ovonedeljni vođa ipak odabrao Taru za svoju omiljenu osobu, pa su se njih dvoje ponovo zbližili i počeli da uživaju u svom odnosu. Hoće li se sve vratiti na staro, ostaje da ispratimo.

STARO RIVALSTVO I MININA OSVETA! Sukob Vladimira Tomovića i Mensura Ajdarpašića preokrenuo je Belu kuću naglavačke!

Mnoge devojke prošle su kroz ruke Vladimira Tomovića u trećoj sezoni, a ove zadrugarke svrstane su u takozvani "Tomovićev kokošinjac". Devojka koja se uvek trudila da se istakne i bude jedna jedina Tomoviću bila je Mina Vrbaški. Ona je ubeđivala Vladimira da je ludo zaljubljena u njega, kao i je spremna na sve kako bi bila sa njim. Mnogo drame nastalo je zbog njegovih ljubavnih igrica sa ostalim takmičarkama, a sve ovo je iskoristila Mina kako bi mu se osvetila na podmukao način.

U svemu ovome pomogao joj je Mensur Ajdarpašić, Tomovićev rival iz rodnog grada. Mensurov ulazak u "Zadrugu" potpuno je poremetio Vladimira, a čarkice između njih postajale su sve češće i češće.

Događaj koji je pokrenuo Vladimirov pad je ulazak njegove devojke Isidore za Novu godinu, kada su zadrugari imali priliku da vide svoje najbliže. Mina je tada izgorela od ljubomore i skovala pakleni plan da se osveti Tomoviću. Vladimir je tog dana imao sukob sa podrškom Ive Grgurić, pa je bio nervozan, a zbog konflikta koji je pred novogodišnju žurku imao sa Miljanom Kulić završio je u zatvoru, kako bi se smirio.

Mina je to vreme iskoristila kako bi celu noć flertovala sa Mensurom, iako su je Vladimirovi prijatelji preko gledali. Tomović je sledeći dan saznao za ovaj fler, a već je bio dovoljno nervozan, pa je dodatno izgoreo od besa kada mu je Nataša Radan prenela šta se dešava na rođendanu Dragane Mitar.

Mina i Mensur su bili nerazdvojni i sve vreme flertovali pred svima, što je Vladimir shvatio kao direktnu provokaciju, pa se zaleto na Mensura. Veliki šef je odmah odreagovao i diskvalifikovao Tomovića, međutim, tada je tek krenula drama.

Iako su na početku veze delovali skladno, Mensur i Mina su samo posle nekoliko dana od ulaska u vezu počeli da se svađaju, a njihovi sukobi su sve žešći i žešći. Ajdarpašić je u ratu i sa pola Bele kuće, a na sam pomen Tomovićevog imena pobesni. Mnogi i dalje misle da je Mina zaljubljena u Vladimira i da se sada hladi od Mensura jer je ispunila svoju misiju, dok skoro svi uvek ističu da je on zaljubljen u nji. Najveći haos između njih nastao je kada je Mina za crnim stolom prokomentarisala da su "najjači otišli odavde", zbog čega je Ajdarpašiću proradila sujeta, pa je počeo da besni.

Trenutno stanje u kući je takvo da su Mina i Mensur u komplikovanom odnosu, a kako će se dalje razvijati, ostaje da vidimo.

"UBICA BRAKOVA" DRAGANA MITAR U DVA LJUBAVNA TROUGLA! Zadrugarka koja ne haje za osudu svojih cimera i javnosti!

Atraktivna zadrugarka Dragana Mitar napravila je pravu pometnju svojim učešćem u "Zadruzi 2". Dragana je ušla kao udata žena, a povezivanje sa Markom Miljkovićem i Nenadom Aleksićem Ša bacili su reflektor na nju, koji je dodatno "zasijao" ulaskom njenog bivšeg ljubavnika Pavla Jovanovića. Međutim, pravi haos je nastao kada je zadrugarka dobila tortu za rođendan od misterioznog ljubavnika, koji je nazvan "gospodin Torta". Kasnije se saznalo da je to Edis Edo Fetić, oženjeni biznismen iz Novog Pazara sa kojim se Dragana pojavljivala u javnosti nakon završetka druge sezone.

Iako se spekulisalo da će u treću sezonu "Zadruge" Dragana ući sa Edom, ona se pojavila sama, a odmah su se rodile simpatije između nje i Vladimira Tomovića. Tomović nije krio svoju zaljubljenost, a Dragani je čak pisao i ljubavna pisma. Njihov odnos se zakomplikovao kada je Fetić postao zvanični takmičar.

Vladimir i Edo su se odmah sukobili, kada je Tomović pomislio da je Fetić agresivan prema Mitrovoj. Ono što je zanimljivo je da Dragana i Edo nisu želeli da priznaju svoju vezu, a Edo je pričao da mu ne smeta to što je Dragana sa Vladimirom.

Međutim, kako je vreme odmicalo, klupko je krenulo da se odmotava. Dragana je otkrila da se ona i Edo inate jedno drugom, kao i da je razlog za njen bezobrazluk to što Fetić nije podneo zahtev za razvod braka od svoje supruge Zilhe Karišik. Iako je Mitrova odlučila da prekine "ljubavisanje" sa Tomovićem, nekoliko puta mu se vraćala, a mnogi zadrugari i dan danas misle da je ona zaljubljena u njega. Zadrugarima je jednom prilikom pušten klip koji je razotkrio šta je sve Dragana radila parelno sa Edom i Tomovićem, a njeni cimeri su ostali u šoku.

Međutim, nekoliko dana nakon tog klipa Tomović je diskvalifikovan, ali se tu priča nije završila. I dan danas se vode priče da je Mitrova zaljubljena u Vladimira, kao i da čeka kraj rijalitija da mu se vrati. Ono što je u međuvremenu više potreslo javnost je svakako drugi ljubavni trougao, Dragana, ili kako je Fetić iz šale zove "ubica brakova", Edo i njegova supruga Zilha, sa kojom Fetić ima troje dece.

Javnost je šokirana ponašenjem udate Dragane i oženjenog Eda, koji naočigled svi vode ljubav i ne mare za osude, kao ni osećanja Fetićeve supruge. Ali, jedan Zilhin potez totalno je poremetio Eda. Fetić je nedavno saznao da je Zilha pokrenula tužbu protiv njega, zbog čega je on pobesneo, pa je otvorio dušu u Rajskom vrtu.

Poslednji šokantni događaj vezan za Draganu i Eda bilo je pismo Fetićevog oca, koje je urednih zabave portala Pink.rs Darko Tanasijević pročitao uživo u emisiji "Pitanja novinara". Fetićevi najbliži nisu krili svoje mišljenje o njegovoj afersi sa Draganom, pa su ga najoštrije osudili, a Edo i Dragana su se oglušili i na ovo.

Dragana i Edo nastavljaju svoju ljubavnu romansu pred kamerama "Zadruge" bez ikakvog blama, a šta će se dalje dešavati u njihovim komplikovanim životima, ostaje da ispratimo u mesecima koji slede.

IVANIN I JELENIN RAT,POČETAK KRAJA "TOMOVIĆEVOG ČOPORA" I JANJUŠEVE KOMPLIKACIJE SA ŠOPIĆEVOM! Od ljubavi, preko mržnje, do ljubavi?!

Od samog početka "Zadruge 3" oko Vladimira Tomovića se okupila ekipa koje je delila slična razmišljanja, a između ostalog su je činili i Stefan Karić, Marko Janjušević Janjuš, Mlađan Jovanović, Ivana Šopić, Jelena Pešić... Kada su ovi zadrugari ulazili u svađe sa određenim cimerima i držali se zajedno, dobili su nadimak "Tomovićev čopor". Jelena i Ivana postale su najbolje drugarice i smatralo se da se nikada neće razdvojiti.

Sve se promenilo kada je Ivana počela da sumnja da se između Filipa Đukića i Jelene rađaju neke simpatije, pa je počela da pecka svoju drugaricu, koja joj je uzvratila provokacijama. Ovaj sukob je eskalirao kada je Šopićeva "izgorela" i optužila pred svima Jelenu da se druži sa Vladimirom i Stefanom iz koristi. Njih dve su odlučile da zauvek prekinu svoj odnos, što je palo teško njihovim prijatlejima iz "čopora". Najrastrzaniji je bio Janjuš, koji je Jelenu poznavao od ranije, a baš u tom trenutku je počeo da bude blizak sa Ivanom.

Ivana je tada prebacivala Janjušu što se druži sa Jelenom, jer je po njenom mišljenju, Pešićeva aludirala da između Šopićeve i bivšeg košarkaša postoji nešto više od prijateljstva, što je Jelena negirala.

U istom periodu počele su da se javljaju trzavice i među ostalim prijateljima, a Vladimir i Janjuš su ušli u žestoki konflikt na sastanku na kome su zadrugari birali najvećeg foliranta.

Janjuš se nakon toga malo udaljio od društva, te je "prisvojio" Lazara Čolića Zolu i Ivanu Šopić. Nakon mnogo spekulacija i priče da je Ivana zaljubljena u Janjuša, kao i da je ljubomorna na njegovu bliskost sa Majom Marinković, ova zadrugarka se pobunila i napravila pravi haos za crnim stolom, gde je počela da iznosi optužbe na račun bivšeg košarkaša, što je njega ostavilo u šoku. On je odlučio da je najbolje da se njih dvoje udalje, a Šopićeva je krenula intenzivno da se druži sa Stefanom Karićem, što je podgrejalo stare priče da između njih dvoje postoji nešto. Bivši košarkaš se tada udaljio od svog prijatelja, jer nije želeo da bude u Ivaninom društvu, a Stefana su nastavili da povezuju sa Šopićevom.

Nakon šest meseci u Beloj kući, stanje u "čoporu" se zakomplikovalo. Ivana i Jelena su nedavno izgladile odnose, ali su shvatile da nikada neće biti prijateljice kao pre. Ivana i Stefan su sve bliži i bliži, a mnogi misle da su oni sledeći par, iako su nastale trzavice ovih dana zbog Šopićkine izdaje da joj se Stefan poverio da je ipak bio sa Anom Korać. Šopićeva i Janjuš i dalje nisu u okej odnosima, dok će Stefan i Janjuš danas imati premijernu radio-emisiju koju svi jedva čekaju da čuju.

DRAGOJEVIĆ SAGA! Komplikovani porodični odnosi puni drame!

Pomirenje braće Davida i Dejana Dragojevića između druge i treće sezone "Zadruge" iznenadilo je mnoge ljude koji su upoznati sa njihovom istorijom. Pomirenje ipak nije bilo dugog veka, jer su braća ponovo zaratila dok je Dejan bio učesnik treće sezone. Dalila i Dejan su pecnuli Anu i Davida, na šta su oni uzvratili, a sukob se nastavio kada je Koraćeva postala zvanični takmičar rijalitija.

Ipak, pre nego što je došlo do suočavanja rođene braće, Dalila i Dejan su samoinicijativno pobegli iz rijalitija nakon žestoke svađe koju su imali sa Miljanom Kulić, a ovaj događaj šokirao je sve.

David se nekoliko dana nakon toga uselio u "Zadrugu", a imao je većih problema na umu. Naime, njegova verenica Ana je obnovila svoj šaljivi odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem, što je Dragojeviću smetalo, iako prvenstveno nije želeo to da prizna.

Zbog toga što nije bio dovoljno direktan prema njoj kada je to tražila od njega, Ana je polako počela da se udaljava od Dragojevića, što su zadrugari shvatili kao zahlađenje u njihovom odnosu. Mnogi i dalje komentarišu da je ona srećnija kada se šali sa Janjušem, a da je nema osmeh na licu kada David razmenjuje nežnosti sa njom.

Nedavno su zadrugari saznali i da je Osman Karić potvrdio da je njegov sin Stefan Karić bio sa Anom Korać, što su i ona i Stefan negirali, a Dragojević se pravi kao da ga ova informacija ne potresa. Osim toga, Ana i David su trenutno u ratu koji traje sa Miljanom Kulić, kao i Minom Vrbaški i Mensurom Ajdarpašićem. Hoće li dokazati da i dalje postoji ljubav između njih i hoće li uspeti da se izbore na svim zadrugarskim frontovima, ostaje da ispratimo.

GAGI-ERMINA-BANE-IVANA! Još jedan komplikovani odnos u "Zadruzi 3" koji je zaintrigirao sve!

Simpatije između Baneta Čolaka i pevačice Ivane Krunić počele su da se javljaju na početku "Zadruge 3", iako on nije bio sasvim jasan da li je raščistio sa svojom prethodnom devojkom, čiji identitet nije želeo da otkrije. Međutim, detalji su polako počeli da isplivavaju, a onda se saznalo da je to Ermina Pašović.

Ermina je ušla u "Zadrugu", Bane je prekinuo svaki ljubavni odnos sa Ivanom, a onda je krenuo haos između njih dvoje i Gagija Đoganija. Kako se tada saznalo, Gagi i Ermina su se simpatisali i čuli svakodnevno dve godine, a desio se i poljubac na parkingu, koji je Pašovićeva prvenstveno negirala. Mnoge je začudilo što je Ermina od svog ulaska bila više tu za Gagija, nego za Baneta, pa se povela priča da je zaljubljena u Đoganija, a onda su krenuli da se pojavljuju novi detalji.

Banetova majka Jasmina ušla je kao gost u Belu kuću, kako bi otkrila svom sinu da su mnoge stvari koje je njegova devojka Ermina izgovarala bile laži, a Pašovićeva je pristala čak i na poligraf, što je ponovo promenilo tok rijalitija. Jasmina je tokom svog boravka podržala moguću vezu svog sina i Ivane Krunić. Pre toga su krenuli i žestoke svađe Ermine i Baneta sa Gagijem, kada je Pašovićeva izdala svog prijatelja i počela da iznosi "prljav veš".

Poligrafsko ispitivanje Ermine Pašović pokazalo je da ni ona, ni Bane, ali ni Gagi Đogani nisu bili 100% iskreni, a zbog nekih odgovora Čolak je odlučio da rasčisti sa njom. Ermina je tada iznela Banetu da nije bila trudna sa njim, iako je to tvdrila ranije. Čolak je nedugo zatim uplovio u vezu sa Ivanom, koja se nije ispostavila onakvom kakvom je zamišljao.

Suze, drama, svađe, raskidi postali su deo njihove svakodnevnice, a najveći sukobi između Ivane i Baneta nastali su kada je Krunićeva saznala da njeni roditelji ne podržavaju njihovu vezu, a zatim i kasnije od Davida Dragojevića da su zbog iste završili na lekovima. Ivana i Bane su uspeli da prebrode raskid i ponovo se pomire, ali je pevačica prošle nedelje imala poziv sa ocem i skoro ceo razgovor pogrešno prenela Čolaku, zbog čega je nastala nova drama.

Sa druge strane, odnos između Ermine i Gagija se zakomplikovao više nego ikada.

Pašovićeva je počela da negira svoje simpatije prema Gagiju, što je densera povredilo, a njih dvoje su proteklih meseci imali nekoliko žestokih sukoba zbog nerazumevanja. Dodatno su se udaljili kada je Ermina počela da simpatiše Stefana Karića, oko kojeg se sve više trudila, a mnogi su posumnjali i da joj se dopao Marko Miljković. Šest meseci od početka "Zadruge" njihov odnos je nikad gori. Ermina je bila ljubomorna što se Gagi i Marko druže sa Jelenom Pešić, pa se udaljila od njih, a Đogani se naljutio na Ermini zbog toga što je počela da krade stvari od zadrugara, a konkretno od Ive Grgurić, sa kojom se obračunava.

Iako je Luna Đogani pokušala da ih pomiri, to joj i nije pošlo za rukom, a kako će se ovaj odnos dalje razvijati, ostaje da vidimo kako će se dalje njihov odnos razvijati.

Ovo su samo neki od događaja i priča koji su obeležili proteklih šest meseci najgledanijeg rijalitija u regionu, a mnogima se čini kao da se sve tek zahuktava. Ono što je sigurno, sudeći po prošlim sezonama, je da su završni meseci mnogo burniji nego početni, s obzirom na to da se ulazi u finalnu trku za bogate nagrade koje je Veliki šef pripremio, pa će tako i zadrugari biti napetiji i borbeniji jer će takmičarski duh proraditi i onima koji nisu poznati po tome.

Hvala Vam na poverenju i ostanite i dalje uz ružičastu televiziju, "Zadrugu" i portal Pink.rs!

Autor: M. Popović