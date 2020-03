One su provodile dosta vremena zajedno, dete je bilo presrećno s pevačicom, koja je bar na neki način pokušala da joj nadomesti roditeljsku ljubav.

Pevačica je nakon dva spontana pobačaja u sedmom mesecu trudnoće, sredinom osamdesetih godina, utehu potražila u Domu za nezbrinutu decu.

Naime, Vesna Zmijanac decenijama krije da je othranila jednu devojčicu koju su napustili roditelji.

Pevačica je nakon što je dva puta gubila bebu u sedmom mesecu trudnoće sredinom osamdesetih, utehu našla u mališanima iz Doma za nezbrinutu decu u Zvečanskoj.

Kako je ispričala žena koja je u to vreme radila u toj ustanovi, Vesna je skoro svakodnevno dolazila deci u posetu, donosila im je garderobu, igračke, slatkiše, a posebno se zbližila s jednom devojčicom.

Nakon nekog vremena Zmijančevoj je bilo dozvoljeno da svoju mezimicu vodi sa sobom kući. One su provodile dosta vremena zajedno, dete je bilo presrećno s pevačicom, koja je bar na neki način pokušala da joj nadomesti roditeljsku ljubav. Vesna je znala često da je odvede i na izlete, finansirala je sve što je bilo potrebno, a u jednom trenutku je poželela i da je usvoji. Međutim, početkom 1989. Vesna je, na svoju veliku sreću, ponovo ostala u drugom stanju, a pošto je trudnoća bila visokorizična, do procedure nije došlo.

Pevačica je tada morala da se odvoji od devojčice iz Zvečanske jer je trudnoću održavala u bolnici u Zagrebu, ali je preko Doma održavala kontakt i dalje joj pomagala. Devojčica je od Zmijančeve svake nedelje dobijala pakete sa slatkišima, igračkama i garderobom. Slale su i pisma jedna drugoj jer je devojčica tada krenula u školu i naučila je da piše. To se nastavilo i nakon što je Vesna u oktobru 1989. rodila ćerku Nikoliju. Pomagala je devojčici tokom školovanja, plaćala joj udžbenike i davala joj novac za rekreativnu nastavu.

Njih dve su i dalje u kontaktu, što je potvrdila i pevačica:

- O tome nikada nisam pričala, ne volim da pravim pompu oko toga. Mnogima sam pomagala, naročito deci kojoj je bilo teško. Jeste, istina je da sam se vezala za jednu devojčicu, čujemo se i dalje ponekad. Neka od te dece su me zaboravila, neka nisu. Mnogi od njih me se i danas sete, čestitaju mi rođendan, jave se. Eto, samo to mogu da vam kažem i ništa više.

I ONI SU USREĆILI NAPUŠTENU DECU Brojne poznate ličnosti usvojile su decu i o tome su javno pričali. Vlade i Snežana Divac imaju troje dece - sinove Matiju i Luku i ćerku Petru, koju su usvojili kada je bila šestomesečna beba. Sergej Ćetković usvojio je ćerkice Lolu i Milu iz Doma za nezbrinutu decu iz Bijele, a Esma Redžepova je tokom svog života usvojila 47 sinova i jednu ćerku.

Autor: M. K.