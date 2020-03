View this post on Instagram

[LJUBAV U DOBA KORONA VIRUSA 2.DIO - KAD SRCE BOLI] Došla sam u Srbiju, jer je otac mog sina odlučio ovdje provesti cijeli tjedan, a kako bih sina vidjela barem u sudski određenim terminima, u utorak i četvrtak od 15 do 20 sati, kao i sljedeći vikend od subote koji je moj. Pristala sam, ne želeći dodatne probleme, jer stalno trpim prijetnje, podmetanja, blaćenja, koje prenose razni tabloidi. Od subote čekam i molim da vidim osmogodišnje dijete, koje nije vidjelo majku punih 5 dana. Nije mi dopustio u subotu, u nedjelju je rekao da je kod svoje braće pa da će mi ga dati u ponedjeljak. Onda se predomislio i jučer. I kada je konačno došlo danas, dan kada ne plačem, umjesto da zagrlim rođeno moje, otac je samoproglasio samoizolaciju Aleksandra i sebe, zbog očevog putovanja u Austriju 7. i 8. ožujka, o kojem me uopće nije izvijestio. Kako sam od tada u međuvremenu bila dva puta sa sinom, upozorila sam ga na to i na sudsku odluku. I došla sam pred njegovu beogradsku adresu, ali dalje od ulaznih vrata nisam mogla. Nije čak dao niti da mi oko moje mahne kroz balkon ili vrata… #vjerujuljubav #vjerujupravdu #rodjenomoje