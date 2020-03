ANDREJ ATIJAS EKSKLUZIVNO ZA PINK.RS: Lunu ne prepoznajem, Marko nam se zgadio! Velika ispovest o Anabeli, Gagiju i ratu o kojem bruji region

Ulazak Anabele Atijas u treću sezonu „Zadruge“ prekon noći promenio je njen tok, a ceo region danima već bruji o sukobima sa ćerkom Lunom Đogani, njenim dečkom Markom Miljkovićem, ali i bivšim suprugom Gagijem Đoganijem.

U brojne rasprave umešan je i Andrej Atijas, Anabelin bivši muž, koji je prvi put otkako se ona uselila u „Zadrugu“ otvorio dušu za Pink.rs i priznao kako je reagovao kada mu je rekla da posle svega ulazi u rijaliti.

- Da mi je u „Zadruzi 1“ to rekla, rekao bih joj:“Daj mi papire za razvod,odmah bežim!“. Sada je situacija drugačija, tri „Zadruge“ su prošle, video samkroz šta je sve ona prošla... Nagledao sam se svega, ja sam to najviše upijao,najgori „feedback“ koji je dolazio - dolazio je do mene. Sva sreća, otišao sam na lečenje od mesec dana, očistio sam sebe duhovno i fizički... Podržao sam je, jer bi ona opet to trpela, gledala bi na televiziji, svašta bi se gomilalo. Svi ispadoše cvećke, dobrice, anđeli, svi super, savršena porodica... A nju su uništili. Ona niti radi, niti išta, katastrofa, a sve to samo jer je bila uz svoju ćerku, uz Lunu. Branila je, preko mrtvih prelazila, gazila i svoje principe da bi na kraju osetila nenormalno razočaranje koje i ja sad osećam, iskreno. Potpuno je izdana, ničim izazvana. Ako je iko tu bio toj Luni, to je bila Anabela. Gagija nije bilo nigde! On se tu pojavi kao figura oca, nikada nije dinara za alimentacijudao, nikad ništa nije plaćao... – u dahu priča Andrej koji ne krije da je Lunino učešće u „Zadruzi“ u velikoj meri narušilo njegov odnos sa Anabelom, od koje se posle svega i razveo.

- Prošli smo kroz pakao, pogotovo jer je ona gazila svoju reč, išla je preko svojih principa. Prva je svoje dete vaspitala da nikada ne bude sa oženjenim muškarcem – kad se to desilo, opet ju je krvnički branila, iako je znala da ide preko svojih načela. To se gomilalo tri godine... Ja sam se razočarao, mogu da mislim tek ona. Svi su se razočarali – i Ilija, a tom Iliji nije Anabela govorila kakav je Marko, već su i drugi sami to videli. Anabela je psihički obolela, sve se to odrazilo na naš brak, to je bio jedan odrazloga našeg razvoda. Nisam mogao da je dozovem... Uvek smo Lunu slepompodržavali, bili uz nju, da bi nas na kraju ovako izdala.

Lunu ne prepoznajem, Marko nam se zgadio

- Nisam očekivao da će ona, kao iskrena osoba, raditi sve to, ja nju ne prepoznajem.Marko utiče na nju, promenila se mnogo – niti nam je rekla da će da uđe, niti zašto, a sve vreme nam je pričala da je Marko ovakav, onakav, zato nam se i zgadio – iskren je Andrej, koji o Miljkoviću nema lepo mišljenje.

- Najgore je bilo kada nam je on za svoju slavu rekao:“Ne možete da dođete“. Čoveka samo jednom zoveš na slavu, a on za prvu slavu na koju je trebalo da dođemo rekao je:“Ne možete da dođete, vama je zabranjeno da budete u mojoj kući, niste dobrodošli“. To je poniženje da nema većeg! Onda nas je otpratio sve sa Instagrama, ne znam kakva mu je to glupa fora. Divim se kako tako jedan neinteligentan momak može masu da zaigra, samo mi to nije jasno.

Kada je o Marku reč, u potpunosti deli mišljenje bivše supruge i smatra da će Lunatek „otvoriti oči“.

- Polako će Luna da vidi da je Anabela u pravu za sve u vezi sa Markom, verujem da će da se otrgne. Ja nju ne prepoznajem, uvek je stajala iza majke, a sada... Gledam je kao tamo neku osobu, baš mi je razočaranje. Mene da pitaš da li bi Luni poželeo onakvog muškarca, ja bih rekao da ne, trudio bih se ja, kao otac, krvnički da ne bude sa takvim čovekom. Markova agresija, ja mislim, ispoljiće se već u „Zadruzi“, svi ćemo biti svedoci toga... Ne znam, uvek mi je bio mutan, nit smrdi, nit miriše. Samo upija informacije, ćuti i preračunava, razmišlja. U tri „Zadruge“ smo videli tri različita čoveka, spreman je na sve. Fuj, ponaša se kao da je on napravio Lunu, stvarno ne znam koja će majka to da podrži.

Od Gagija su svi digli ruke

Andrej ističe da mu je „zaparalo uši“ to što je Gagi Đogani osudio Anabelin ulazak urijaliti ističući to da ona, kao majka, nije smela da ostavi dvoje dece samo.

- To dete, Nina, je sa mnom od svoje pete godine, to svi zaboravljaju! Kad god bi Anabela išla na put ili gde god, to dete bi ostajalo sa mnom i Blankicom, mi smo uvek bili zajedno... Gde je on bio svih tih godina, od Ninine pete do danas, gde?! Gagi je prvi put za Ninu dao novac prošle godine, za tekvondo, i to pare što mu je ostala Luna...To je jedino što ja znam, za sve ove godine. Živela je sa mnom, ja sam je upisao na treninge, vozio na iste... Ja se nikada nisam hvalio šta sam ja radio za njih, dok on jeste, a to nije istina. Nije on loš otac, ali samo kad je pri sebi – kaže Andrej i potvrđuje Anabelinu priču da Đogani svojevremeno nije dao novac za hitnu operaciju mlađe ćerke, niti ga je njeno zdravlje tada interesovalo.

To je istina! Gagi se tad drogirao i kad ga je Anabela zvala, bukvalno joj je spustio slušalicu, pa sam ja to rešio i drug moj, koji je načelnik u bolnici, ju je operisao. Isto i za Lunu – niko mi nije tražio da prodam svoj stan u Rovinju i dodam Luni 40.000 evra za stan, ja sam sam, rekao sam:“Daj da je poguramo sad, dok je vreme“. I da, nije istina da mi je Luna poklonila auto koji je dobila kao nagradu, već mi ga je prodala za 15.000 evra, što je i ona sama priznala, sama ga je demantovala.

Iako o tome nikada prvi nije govorio, Andrej se prisetio i situacije kada je Gagija,uprkos svemu, vadio iz problema i spašavao ga od narko-dilera.

- Diler mu je polomio rebro, izubijao ga je... Kad sam ga video u stanu, uplašio sam se! Pokupovao sam odmah malo zavoja, sredstava za čišćenje rana, joda, alkohola... Kad sam ga video kući, odmah sam ga odveo u bolnicu, bukvalno je malo falilo da ostane bez oka. Doktor nam je rekao:“Da ste došli osam sati kasnije, ne bismo mogli da mu spasimo oko“. Užasan prizor, ja sam se sažalio, a niko od njegove porodice nije hteo da reaguje, svi su digli ruke od njega, od Đoleta do sestara... Jedino je Baki bio tu.

O Anabelinoj bolnoj ispovesti o dugogodišnjem nasilju - Bilo joj je teško... Svi smo iz njenog okruženja to znali, to nije neka velika tajna. I mene je iznenadilo što je sve priznala. Verovatno joj je to bio izduvni ventil. Nadam se da će sad biti ona stara kda bude izašla, da neće biti toliko pod stresom. Trebalo joj je da kaže sve što joj je na duši – svi su od sebe pravili svece, ona je ovakva i onakva, a samo je ćutala – ističe Andrej, kog smo pitali od kog trenutka su Anabela i Gagi ponovo zaratili, budući da su u međuvremenu izgladili odnose:"Sve je krenulo kad su fanovi počeli da ga preokreću na Marka. Ti njegovi su mu slali poklone, pare, sponzorisali su ga, verovatno nije mogao da im okrene leđa".

Na samom kraju iskrenog intervjua za Pink.rs, Andrej ističe da je ponosan na bivšusuprugu i da veruje da će joj „Zadruga“ samo dobro doneti.

Anabela će iz ove „Zadruge“ izaći kao moralni pobednik, a Luna kao gubitnik... Mislim da će ta devojka shvatiti ko je Marko, ako nije skroz pukla, pa da joj nema više spasa. Moralni pobednik će svakako biti Anabela.

Autor: D. Tanasijević