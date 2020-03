ZAGORČAVATE MI ŽIVOT, TERAJTE SE U K*RAC SVO TROJE: Miljković svim silama pokušao da okrene Lunu protiv Anabele, Đoganijeva potpuno utučena! (VIDEO)

Tenzija raste iz sekunde u sekundu!

Na imanju u Šimanovcima odvija se ljubavna drama i to između Lune Đogani i Marka Miljkovića. Naime, kada je Đoganijeva primetila da njene reči da će pobeći sa imanja nisu urodile plodom da izazove pažnju, nikoga do Miljkovića, odlučila je da proveri u kakvom je on stanju.

Miljković je sve vreme pokušavao da ubedi Lunu da je njena majka Anabela Atijas kriva za sve, kao i da je vreme da joj se suprostavi.

Sad ideš napolje, nit znaš gde ideš, prodaš stan. Smisli plan u glavi - pričao je Marko.

Nemam plan, ti mi reci, gde da idem, s kim? Evo, reci, ako imaš pametnije? - upitala je Đoganijeva.

Ja ću nju vrlo brzo postaviti na mesto. Ne treba da joj dozvoliš da nešto pomene, ona je tebe prestravila. To niej strahopoštovanje, to je nešto gore, ni reč ne smeš da joj kažeš. Svo troje mi zagorčavate život, terajte se u k*rac i ća, ne znam stvarno šta da ti kažem - izjavio je Miljković.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O.B.