Kao i svakog četvrtka, stanari Bele kuće i ove noći imaju priliku da u okviru emisije "Gledanje snimaka" vide šta su sve u proteklih sedam dana govorili jedni drugima iza leđa, ali i da se prisete pojedinih situacija koje su privukle veliku pažnju kako zadrugara, tako i gledalaca.

Prvi snimak koji je bio prikazan zadrugarima bio je, zapravo, razgovor Gagija Đoganija i Mateje Matijevića o Anabeli Atijas, koja je sve pomno slušala i sve vreme negodovala zbog reči bivšeg muža.

- Mnogo bih volela da Gagi ode do socijalnog da me prijavi, pa da vidimo šta i kako, minus plus. To sam ja trebala davno da uradim, ali pozivam svoju advokaticu da to uradi sada, vreme je. Od njega me ništa ne može uvrediti, a to da ja ne umem da budem prijatelj - to samo govori o njemu. Nisam ja bila zavisnik i dugovala novce, jurili me da me biju. Ima ružno mišljenje i o svojoj ćerki, to je jadno, prejadno - započela je Anabela, a potom nastavila:

- Ničega se ne stidim, ne plašim. Sve u životu sam priznavala, vrlo sam transparentno živela. Ušla sam da očistim sebe od otrova, obolela sam ćuteći - rekla je ona.

Reč je dobio i Gagi.

Stojim iza svega što sam rekao, ništa ne poričem. Mogu da navedem dosta primera gde nije ispala kako treba kao majka i to je to. Kada je Luna imala 17 godina ostavila ju je u Beogradu, a sa svojim mužem i Ninom otišla u Sarajevo, bila udaljena 400 kilometara, a ja dve stanice od Lune. Luna je više bila sa majkom i naravno da je poprimila te neke stvari za koje mi je žao što je poprimila - tako je naivna, veruje svakome, i ona isto napolju nema neke prijatelje, kao Anabela, jer naivno ulaze u prijateljstva, ne znaju da grade prijateljstva i ne znaju šta je to. Dosta informacija iz naše kuće izlazi baš od njih, jer ne znaju da ćute i čuvaju privatnost - rekao je Gagi.

Nakon što je saslušala Gagija, Anabela je osetila potrebu da mu replicira i iskaže svoj stav.

- Trebalo je da ćutim do kraja života?! Sve ovo ne bih ispričala da on konstantno ne baca hejt na mene, zadnje dve godine ne prestaje da priča od meni, kako sam ja loša, kako trošim pare... Ako je neko deci dao, to sam bila ja. Da je bio normalan, bio bi srećan što sam ja takva, što mu ništa ne tražim. Odavde ću izaći srećnija, rasterećenija - sva prljavština će da izađe. Ljudi, ne ćutite. Upravo je to otrov koji ubija!

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo:

Autor: D.T.