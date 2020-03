Milan Popović nazvao Severinu PORODIČNIM NASILNIKOM, a onda se oglasio Igor Kojić i stao u zaštitu svoje žene: To ne rade čak ni životinje!

View this post on Instagram

Ovaj čovek po ko zna koji put izmišlja priče i plasira ih u medije ne bi li tako diskreditovao moju suprugu kao ženu i kao majku, učinio je konfliktnom i bahatom osobom da ne kažem nešto gore. Prava istina je da smo supruga i ja ušli u Srbiju 12.03. Iz Hrvatske (ne iz Švajcarske). Vanredno stanje i mere izolacije su uvedene od 16.03. Jedina je istina da ovaj čovek nije hteo da preda dete njegovoj majci na 5 sati druženja, nakon što ga nije videla punih 5 dana, a svega 10ak puta u zadnja 4 meseca. Proglasio je samoizolaciju prijavio nadležnim organima sebe i moju suprugu kako bi tako izolovao dete od majke, a ne od korone. Pa kakav to čovek moraš da budeš da u ovo vreme kada treba da budemo zajedno i podrška jedni drugima koristi situaciju za lične potrebe blaćenja druge osobe što privatno što putem medija i to majku svog deteta... To ne rade ljudi, to ne rade životinje, to rade samo duboko nesrećni ljudi.