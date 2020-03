ANA I DAVID PRAVE SVADBU, A PEVAĆE IM ĐANI?! Koraćeva progovorila o venčanju, Sanja Marinković joj odmah dala ovaj predlog! (FOTO)

Ima velike planove sa Dragojevićem.

Ana Korać i David Dragojević važe za jedan od najpopularnijih rijaliti parova, a ona je sada gostujući u emisiji ''Magazin In'' progovorila o planovima za budućnost sa svojim verenikom, sa kojim trenutno boravi u Beloj kući.

- Davidu nikad nisam terala inat, on je uvek bio onaj koji spušta loptu. Ja se nadam da ćemo krunisati vezu brakom. Želela bih da zauvek budem s njim - otkrila je Ana, a autorka i voditeljka ''Magazina In'' Sanja Marinković odmah joj je dala predlog da im na svadbi peva niko drugi do Radiša Trajković Đani, koji je takođe bio gost u emisiji. Međutim, popularni folker imao je jedan uslov.

- Ako bude dobar honorar, pevaću im - našalio se Đani i nasmejao sve u studiju.

Autor: M. K.