Porodica je i dalje neutešna zbog gubitka!

Popularni glumac, pevač i voditelj Marinko Madžgalj napustio nas je na današnji dan pre četiri godine, nakon borbe sa rakom pankreasa. Iza sebe je ostavio neutešnu porodicu, koja i dalje ne može da se pomiri sa gubitkom.

Marinko Madžgalj rođen je 21. avgusta 1978. u Beogradu, ali je veći deo detinjstva proveo u Kotoru, gde je odrastao.

Diplomirao je 2000. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesorke Gordane Marić. Ostvario je brojne pozorišne, filmske i televizijske uloge, a bio je uspešan i kao pevač i voditelj. Sa prijateljem Ognjenom Amidžićem osnovao je bend "Flamingosi", sa kojim je postigao veliku popularnost, a zamalo su nas predstavljali i na Evroviziji.

Kada je njegov privatan život u pitanju, Marinko je bio u višegodišnjem braku sa glumicom Dubravkom Mijatović, sa kojom je dobio ćerku Saru. Nakon razvoda, jedina devojka za koju je javnost znala bila je Lana Sekulić.

Nesrećni trenutak nastupio je kada su mu lekari saopštili da mu je ostalo još tri meseca života, ali ih je on iskoristio do poslednjeg daha. Snimao je seriju u Crnoj Gori, išao je na hemioterapije i uradio nešto što je sakrio od mnogih, a što mu je bilo jako važno - 20 dana pred smrt se krstio u manastiru Ostrog, iako je zbog slabosti to jedva izdržao.

Marinko je tog 26. marta preminuo od posledica raka pankreasa. Za opaku bolest saznao je prekasno, te je jedne večeri prevezen u KBC "Bežanijska kosa". Tamo mu je dijagnostikovan karcinom i jedan period proveo je u bolnici na lečenju.

Sahranjen je 29. marta na Novom bežanijskom groblju uz zvuke pesama "Jedan dan života", "Mama Huanita", "Bolujem ja", "Tiho noći", "Na te mislim", "Što se bore misli moje".

