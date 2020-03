MORALI SU! Bivši zadrugari izašli napolje za vreme POLICIJSKOG ČASA! Muka ih je naterala, a evo da li su snosili posledice! (VIDEO)

Ipak su ispoštovali pravila!

Vreme samoizolacije svima teško pada, ali s obzirom na to da je to nešto što je najbitnije kako ne bismo došli u kontakt sa osobama koje su zaražene virusom COVID -19, pravila se moraju poštovati. To čine i bivši zadrugari, brat i sestra Sara i Filip Reljić.

Njih dvoje provode vreme u izolaciji, a jedino kada moraju da izađu napolje jeste kada je neophodno da prošetaju svoje kućne ljubimce. Oni poštuju pravilo po kome između 20 i 21 čas mogu samo na 20 minuta da izađu i prošetaju pse u krugu od 200 metara.

Nakon što su se Filip i Sara zabavili sa svojim ljubimcima napolju, tačno posle 20 minuta vratili su se u stan. Kako je sve izgledalo, pogledajte u nastavku.

Autor: Nemanja Vujčić