OTKAKO JE PROGLAŠENA PANDEMIJA KORONAVIRUSA, naš pevač zaglavljen u Španiji! Evo zašto je odlučio da tamo i ostane (FOTO)

Muzičar i baletski umetnik preselio se u Barselonu gde je zajedno sa sestrama od strica otvorio luksuzni restoran koji je nakon samo tri nedelje morao da zatvori zbog pandemije virusa korona.

Pevač Aleksa Jelić od malih nogu gaji simpatije prema ugostiteljstvu, a poslednjih nekoliko godina živi na relaciji Španija-Srbija. Još krajem prošle godine došao je na ideju da krene putem ugostiteljstva koju je realizovao sa sestrama od strica.

- Nakon višemesečnih radova restoran je otvoren 24. februara u srcu Barselone. Radio je samo tri nedelje jer je od 14. marta, dana kada je proglašeno vanredno stanje, zatvoren kao i svi drugi ugostiteljski objekti. Čekamo i nadamo se da će vanredno stanje zaista biti gotovo do 11. aprila i da ćemo nakon toga nastaviti tamo gde smo stali - navodi Aleksa i dodaje:

- Nadamo se da ćemo uskoro nastaviti da uživamo u mediteranskim specijalitetima, ribi i paelji, čuvenoj sangriji, ali i u osmesima ljudi, u bezbrižnosti života.

Kako je zajedno sa sestrama uložio veliki trud i novac u novi biznis, Aleksa ne krije da je pomalo zabrinut zbog trenutne situacije zbog koje trpi finansijske posledice.

- Naravno da jesam zabrinut. Toliko uloženog i tek što smo otvorili, ali sam mnogo više zabrinut za ljude, za prirodu, za planetu. U određenim godinama se vuku i određeni potezi. Ništa nisam zamenio, jer jednom pevač, ceo život pevač, jednom baletski igrač, ceo život igrač. Samo sam na postojeće dodao još jednu moju mogućnost, a to je mala porodična manufaktura. Zajedno sa sestrama odlučio sam da uđem u nešto što će nas još više vezati, a i doneti određenu sigurnost. Tako je nastao "Salto Alto" u srcu Barse, koji jedva čeka da širom otvori vrata i ugosti preko 30 miliona turista koji godišnje posete ovaj, po mnogima, najlepši grad na svetu - objašnjava Aleksa koji je u Barseloni od trenutka kada je proglašeno vanredno stanje.

- Nakon serije otkazanih nastupa u Beogradu, vratio sam se u Španiju 14. marta, na dan kada je proglašeno vanredno stanje. Ovde je situacija teška, pogotovo u Madridu koji je pravo žarište. Za sada se Barselona drži, na moru je, a znamo da virus ne opstaje u vodi, te je možda i to razlog za manji broj inficiranih. Znajući temperament i način života Španaca, prilično sam iznenađen u kojoj meri se poštuju propisane mere i obavezan karantin. Vreme provodim čitajući, svirajući gitaru, gledam filmove i radim vežbe svaki dan, koje mi pomažu da i fizički i psihički lakše prebrodim ovaj period. Po hranu izlazim svakodnevno, uzimajući samo ono što mi je potrebno i neophodno za taj dan, naravno poštujući mere, od razdaljine do gela za ruke, rukavica. Ja sam ovde sam, pa mi nema druge nego da bolje upoznam sebe i iskoristim vreme za meditaciju i molitvu i poneko novo jelo koje ću naučiti da spremim. Prvih par dana samoizolacije su bili laki, sada već postaje naporno jer u prirodi čoveka je da se kreće. A pošto je vlada Španije produžila vanredno stanje, ostaje još "samo" dvadesetak dana karantina i zabrane kretanja. Neće biti lako - zaključio je on.

