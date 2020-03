Izrevoltirana svim, kako kaže, lažima koje je o sebi i svojoj familiji čula u rijalitiju "Zadruga" od strane bivše snajke Anabele Atijas, za naš portal progovorila je Nađa Đogani, sestra Gagija Đoganija.

Na samom početku razgovora ispričala nam je kako je upoznala Anabelu.

- Došla je kada je bilo ratno stanje, živela je u mom stanu, ja sam je lično izdržavala četiri godine. Nije mogla da radi, nije imala sredstava, živela je u mom stanu, gde smo živeli nas sedmoro-osmoro. Gagi nam je Anabelu predstavio kao devojku svog druga, ali kad je prenoćila već dve večeri, sve sam shvatila. Ja sam privatno radila da bih njih izdržavala, kupovala sam im sve, molila me je:“Molim te, kupi mi čarape“, ma sve sam joj kupovala - započinje Nađa priču za Pink.rs i ističe da Anabelin život sa Gagijem nije bio tako crn, kao što ona sada želi da ga predstavi.

- Anabela toliko bolno priča, da je to toliko težak život bio da ona ne može da dođe sebi... Pa, čekajte, ako je njoj toliko ružno, što je bila sa njim 17 godina u braku?! Pa, zato što je imala korist! I ona i njena porodica je živela od tih para! Volela je ona njega, ali sada nema više ljubavi i zbog toga gleda crno na sve to što je bilo. Problemi su im počeli godinu dana pre razvoda, ne pre toga. Imali su savršen brak, lepo su živeli, imali su Lunu, dobili Ninu... Nije to bio crn život kao što ona predstavlja, nije bilo tuče nivike.

Anabela je nasilnik

Kako kaže, Anabela nije žrtva, već neko ko je izazivao nasilje, dok se Gagi samo branio.

- Ja se sećam, kada su živeli kod nas... Čujem da se ona dere, njenim piskavim glasom:“Udari me, udari me, udari me“, i onda – tras! Brzo ustajem, krećem ka sobi – ona je uhvatila njegove ruke i bije sebe njegovim rukama! Udari sebi šamare i dere se, on je odgurne i kaže:“Marš bre u p*zdu materinu“. Da li je normalno da žena bije non stop muškarca, a da on drži ruke u džepovima?! On treba da odbrani sebe, kad ga ona bije. Kažu ljudi – nasilnik, ali on mora da odbrani sebe, ne možeš da gledaš kako te neko bije i udara. Da li se neko pita da li je ona nasilnik, da li je ona kretala prva?! Ja neopravdavam Gagija, ne, samo kažem kako mora da bude – kaže Nađa i dodaje da jeAnabela oduvek pravila jaz između svoje dece i Gagijeve porodice, protiv kojih ih je okretala.

- Deca ne smeju da vole ni tatu, ni babu, ni tetku – nikog više od nje, zašto – ne znam! Uvek je imala taj problem... A kad imaju nastupe i turneje, deca su kod mene, pa naravno da će me voleti i biti vezana. Luna nema gde, svaki uspeh i neuspeh dođe i podeli sa mnom, ali kaže:“Molim te, tetka, ne smeš to da kažeš mami“, plaši se jednostavno. Na neki način mi je žao Lune, ali na neki i nije – ne može uvek da ustane da odbrani Anabelu, a da za Gagija sve prećuti i gleda u sto. Luna sada ne sme da brani Gagija, od mame.

Snajka prva počela s prevarama u braku

- Prevare su počele prvo sa Anabeline strane, tačno znam! Varala ga je sa Markom 187... Sećam se kada je taj problem bio, Gagi se tada još nije drogirao, bio je zdrav, prav, normalan. Plakao je i ispričao nam šta je bilo, ali tražio je da se ne mešamo, da ne osuđujemo ni nju ni njega. Anabela se zaljubila u Marka, htela je da ode od Gagija. On ju je molio da ne ode, jer su tad već imali Lunu. Dopisivala se sa Markom, Gagi je sve video u telefonu, otkrio... To su bile poruke, baš baš. Posle toga je imala još jednog sa kojim se viđala, to se zna.

Luna je alopeciju dobila zbog svoje mame, a ne strica Đoleta Đoganija

Ona je uvek imala retku kosu na Anabelu, uvek joj je opadala. Ako već ona priča da je zbog Đoleta dobila alopeciju, možemo da kažemo da je Adam isto to dobio zbog nje, jer ga je ona maltretirala Adama, koji joj nikad nije uzvratio u „Zadruzi 2“?! Od Đoleta nije dobila nikakvu alopeciju, dobila je od maminog života i tuče – ona je nju tukla, maltretirala, izbacivala iz kuće!

Ja za Lunu više ne postojim

- To što Anabela radi, meni je nestvarno. Ja takvu ženu, verujte mi, nisam nikada u životu upoznala, i ne dao mi Bog da upoznam. Ona toliko nisko udara po nama, po svom detetu... Da joj govori:“Kučko“... Užas! Lunu sam čuvala sedam godina ja lično, da bi Anabela juče rekla da sam ja kurva. Ako već hočeš da povrediš Gagija, nemoj tako, iz mojih ruku si hleb jela! Jako je ružno... - kaže Nađa i podvlači:

Anabela će izaći kao gubitnik. Već je omražena, sebe je nazvala Grdanom – biće još veća Grdana, a i Luna isto tako bude li slušala svoju mamu izaći će bez Marka i izgubiti sve nas. Ostaće i bez tetke – ne podržavam ono što ona radi. Tetka za nju više ne postoji! I Luna i Anabela lažu.

Autor: D. Tanasijević