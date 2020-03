Poučen svojim iskustvom, imao je mnogo toga da poruči, kako svojim kolegama, tako i čitavoj javnosti.

Muzičar Đorđe David pre dva dana potvrdio je za Pink.rs da je oboleo od opakog koronavirusa, a njegova agonija od tada ne prestaje. On se redovno iz bolnice javlja svojim pratiocima na društvenim mrežama, a i ovog puta imao je šta da poruči. Naime, on je apelovao na sve javne ličnosti koje se bore sa koronavirusom da se oglase kako bi svojim primerom pomogli građanima.

- Apelujem na sve javne ličnosti, na svoje kolege, pevače, muzičare, glumce, da svi koji su zaraženi jednostavno shvate kao svoju dužnost da to javno iznesu, jer smo kao javne ličnosti imali kontakt sa mnogim ljudima. Mislim da je to moralno odgovorno prema poslu koji radimo, prema tome što jesmo javne ličnosti i prema ljudima sa kojima smo bili u kontaktu. Ponosno nosite to ispred vašeg imena - javna ličnost. To vam je zadatak, barem što se mene tiče - poručio je Đorđe David i otkrio kako izgledaju njegovi bolnički dani, pa do detalja opisao jezivu scenu koja se odigrala pred njegovim očima.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

- Bolnički dani teku, sobu sam do skoro delio sa trojicom ljudi. Jednog su upravo u katastrofalno lošem stanju odneli na intenzivnu negu. Pripadam onoj ekipi koja je ispala glupa u durštvu. Mislio sam da nema šanse da mi se to desi, da je sve teorija zavere i naravno đavo te čuje i dođe po tebe. Ovo shvatite ozbiljno. Uživajte u karantinu svog doma gde ste sa svojim najbližima, sa svojim kućnim ljubimcima, jer ovaj karantin je ozbiljno zeznuta stvar. Nema šanse da imaš kontakt sa bilo kim, ne smeš ni u hodnik, to je zabranjeno. Prema tome sve ovo što nam govore preko televizije definitivno su u pravu. Ostanite kod kuće i ovo shvatite kao najozbiljniju priču. Ne dao vam Bog... Nije nimalo prijatno, posebno sada kad su ovog baju odneli. Tu sam sa još dvojicom mladih ljudi koji su u relativno dobrom stanju kao i ja. Čim osetite da vas malo peče u plućima i u dušniku ili krenete da kašljete idite, testirajte se, javite se gde treba, pre svega za dobro vas, a onda i vaše okoline. Lep je dan danas bio, kažu opet ljudi šetaju, kakva greška! Budite disciplinovani, kao Boga vas molim, brzo će ovo proći. Ostanite kod kuće - poručio je muzičar.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: M. K.