ZASADILA PARADAJZ, ZELENU SALATU, JAGODE... Kaja odlučila da mikrofon okači o klin, počinje da se bavi poljoprivredom? (FOTO)

Nema boljeg treninga, ustvari. Zasadila sam limun, zelenu salatu, paradajz i jagode. E sad, sta ce uspeti - videcemo 😂 Bitno da se čuva zdrav razum 💪🏼🤯🤪😂 #stayhome #ostanikodkuće #gardening #GLAMOUR 😂🧚🏼‍♀️