ROĐEN JE 1. APRILA I CEO ŽIVOT UVESELJAVAO JE GLEDAOCE! Živeo je sa suprugom u jednoj sobi, prsten joj je kupio za 50 dinara, a njegove reči i danas bole: "HVALA SRBIJO, pustili ste me da glođem do koske"

Najvoljeniji glumac stare Jugoslavije, Miodrag Petrović Čkalja, koji je rođen baš na današnji dan, umro je zaboravljen. Otišao je skromno - baš kako je i živeo, a nama u amanet ostavio teško breme, teške reči i veoma tužne uspomene na jedan običan, težak život, velikana.

Poslednje godine života proveo je tiho, povukavši se iz javnog života. Reči koje je izgovorio pred smrt i danas se pamte i odzvanjaju u glavama mnogih.

Istaknuti komičar obratio se publici i svima onima koji su ga zaboravili kada je dobio nagradu za životno delo "Car Konstantin".

- Imam 76 godina i ništa mi ne treba. Živeo sam i živim skromno. Ali, znači mi da naša deca žive normalno. Da sam u Americi, i da sam primio ovako veliku nagradu zahvalio bih se, prvo, svojoj ženi, pa deci, pa tašti, zatim producentu i reditelju. Ali, pošto sam, srećom, u svojoj dragoj zemlji Srbiji, zahvaljujem se, prvo, svom šefu samoposluge što mi, ponekad, odvoji penzionersku kosku, pa komšinici u baraci koja mi ostavi mleko ispod tezge, pa mom poštaru koji mi uvek, na vreme sa zakašnjenjem, donese penziju. Da nije bilo njih, ne bih bio ovde. Hvala, Srbijo, pustili ste me da glođem do koske - rekao je neutešni glumac 2002. godine na dodeli, samo godinu dana pred smrt.

Miodrag Petrović Čkalja voleo je svoju Dragicu, a nemaština i teški trenuci nisu uticali na njihovu ljubav.

Ljubavna priča Petrovića počinje 1948. godine na proleće kada su se venčali u tadašnjoj zgradi Doma kulture "Božidar Adžija".

- Društvo je bilo raspoloženo. Dosetke i šale pljuštale su svakog trenutka. Oni koju su poslom dolazili zastajkivali su misleći da se snima neki film. Zadirkivanja na račun jednog smešnog, mršavog, vižljastog čovek postajala je sve žešća. "Ma nema govora, ona sigurno neće doći! U poslednjem trenutku se predomislila - rekao je Ljubiša Bačić, dok se na to nadovezao Dragutin Dobračin, blizak prijatelj Čkalje.

- A što i da dođe, kada ima platu četiri i po hiljadarke! A naš mladoženja svega tri - uzviknuo je kum glumca.

Nekoliko godina posle venčanja rodio se sin, kome su nadenuli ime Čedomir. On je danas glumac.

Dragica je svojevremeno medijima otkrila da su sve komšije volele Čkalju.- Ponekad je utrčavao u najvećoj gužvi, ali s buketom u rukama. Posle tri meseca, Čkalja mi je doneo prsten. Kupio ga je za pedeset dinara kod "Gramaga". Nažalost, u seljakanju iz stana u stan, izgubila sam tu najdragoceniju uspoemnu. U početku našeg braka stanovali smo u nameštenoj sobi u Nebojšinoj ulici. Od tada do danas selili smo se pet puta. Za svaki novi komšiluk Čkalja je predstavljao pravu atrakciju. U bilo koje vreme zvonili bi na vrata i tražili da ga vide, ili da im da autogram sa slikom - iskreno je u jednom intervju ispričala Dragica.

Supruga najpoznatijeg komičara je svojevremeno poručila da je Čkalja radio sve baš kao prosečan građanin.- Mi živimo kao svaka druga porodica. Čkalja je kao i svaki drugi suprug i otac. Prvih godina braka on je odlazio na pijacu, snadbevao kuću namirnicama, uplaćivao za ugalj i drva, brinuo kako mu sin uči. Uživa da ide na pijacu. Ali danas nema vremena. Čak ne može da pređe ulicu, a da ga neko ne zaustavi i nešto upita. Preko dana, kad je kod kuće, nastaje porodična idila. Idem u kupovinu, a Čkalja i sin spremaju stan. Pošto više ne radim, sama vodim ceo stan. Dok se ne vratim sa pijace, on pripremi iznenađenje: ili mi kupi cveće ili skuva kafu. Uveče, ako smo sami, Čkalja nam spremi svoj omiljeni specijalitet: poparu sa sirom. Tada utroje pričamo, a katkada Čkalja i sin, da bi me zabavio, pripreme mali pozorišni program. Naravno, po kući nastane urnebesna cika i vika - rekla je jednom prilikom ona.

Autor: pink.rs