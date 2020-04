PEVAČICA INDI SE BORI ZA ŽIVOT: Otklonjena joj je slezina i ugrađen bajpas, lekari razmišljaju o OVOME! (FOTO)

View this post on Instagram

2. Onda i meni, koja se ne bavim medicinom,koja sam potpuni laik i ne znam kako da pomognem sestri koja je zivotno ugrozena.Mama je potpuno izgubila poverenje u njega,nije bila u stanju da razume bilo sta. U privatnoj bolnici su se narednih dana ozbiljno borili za nju, davali joj masu lekova, vitamina,pa cak i krv jer je gubila snagu, s obzirom da je tad vec bio dvadeset-ak dana kako nista nije jela, a vodu je dobijala preko infuzije. Hvala bolnici, hvala doktorima, sestrama anesteziolozima. 🙏🏼Doktor Ilic je u toku njenog lecenja u istoj bolnici,rekao kako je ona sasvim dobro, ali da psihicki nije u redu,jer nije sa svojom porodicom, odbija da prica i on bi da je pusti kuci. A istina je da kada sam je videla,nakon tog razgovora,ona je bila sasvim psihicki stabilna,ali nesposobna da prica jer nije fizicki to mogla.Doktori iz privatne bolnice su je na najbolji moguci nacin tretirali, bila je na poluintenzivnoj nezi, ali oni vise od toga nisu mogli, pa su je nakon par dana,nakon sto je uspela da ustane iz kreveta i popije soljicu supe,pustili na kucno lecenje. A to je bilo 2.aprila. Dakle,ona je skoro mesec dana bez hrane. 3.aprila, juce,temperatura je ponovo pocela da raste,pluca su pocele da je bole,jer je prilikom cele katastrofe dobila i vodu u plucima. Pozvala sam doktora Ilica i rekla mu da bih je dovela ponovo u bolnicu,jer ne moze oralno da uzima antibiotike,sve povrati,opet gubi snagu,ne moze da se krece, boli je rana od operacije. On je ponovo pitao da li ona ima zdravstvenu knjizicu i uput i da ukoliko nema,ne moze da dodje i da vise ne zeli da razgovara sa mnom. Nije mi dao nijednu ponudjenu opciju sta da radim sa njom,kome da se obratim.Da napomenem,da smo u svemu ovom same moja mama,Indira i ja. Rekao je takodje, da ju je video pre neki dan i da je ona dobro, nego je samo razmazena. Ja sam taj dan pozvala predsednika opstine,probala isti dan da podignem njenu knjizicu, ali poreska ustanova ne prima stranke zbog situacije sa covidom19.Samim tim je citava procedura komplikovanija.Onda sam zvala advokaticu,da se posavetujem.Rekla je da pozovem zdravstvenu inspekciju,gde su mi takodje objasnili da ne moze bez knjizice da legne u drzavnu instituciju.