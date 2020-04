Mlađa sestra Lune Đogani za Pink.rs otkrila sve o svojoj porodici, Miljkovićevim planovima i sopstvenim emotivnim slomovima.

Nina Đogani, mlađa ćerka Gagija Đoganija i Anabele Atijas, u ekskluzivnom intervjuu za Pink.rs progovorila je o drami svoje porodice koja se odvija u najgledanijem rijalitiju na našim prostorima ''Zadruga 3''. Naime, nakon što je za naš portal otkrila da je dečko njene sestre Lune slagao da je Anabela nemarna majka i da je nju ostavila bez dinara i otišla na put, Nina je odlučila da Miljkovića raskrinka u potpunosti. Kako kaže na početku našeg razgovora, njen otac Gagi nije upućen u Lunine i Markove svađe koje su se dešavale napolju, te je zbog toga na samom startu držao njihovu stranu i suprotstavljao se Anabeli.

- Moj tata ne zna ni 50% stvari o Luni i Marku i o njihovim svađama. Moj tata je uvek znao samo Markove najbolje strane. Zbog toga je on bio kad je mama ušla uz Marka i Lunu sve vreme, a toliko protiv nje. On je bio ljut kada je mama ušla jer je bio uveren da je to uradila da bi rastavila Lunu i Marka. Međutim, ona nije tamo ušla zbog toga, već da kaže svoju istinu i da sve skine sa svoje duše, to je jedini razlog njenog ulazka. To je njen život i njeno pravo da uđe tamo ako želi i to je to - kaže Nina za Pink.rs i otkriva koliko joj je bilo teško zbog sinoćnjeg emotivnog sloma njene majke zbog Miljkovića, ali i priznaje zbog čega Marko pokušava da Anabelu isprovocira lažima.

- Naravno da mi je bilo teško noćas kad sam videla mamu u onom stanju. Ja sam gledala koliko je njoj bilo teško svih ovih godina... Dok je Luna bila u rijalitiju, mama je svaki momenat ispratila i svaki momenat joj je bio najteži mogući. Nije joj bilo lako kao majci da gleda kako joj se ćerka tamo svake sekunde raspada. Meni je jako teško kada neko priča laži o mojoj majci i znam koliko se ona iznervira kad u tom trenutku ne može da dokaže da to nije istina, a on to govori samo da bi je isprovocirao, da bi ona krenula na njega, a možda i da je diskvalifikuje. Ja znam da se njoj sve skupilo i da ona ne može više da podnese neke stvari i ja je totalno razumem. Bilo bi super kad bi mogla samo da sedi i da odgovara i da ne reaguje na takav način, ali shvatam je u potpunosti - rekla je Nina, a onda progovorila o svojim paničnim napadima o kojima je danas Anabela pričala Gagiju tvrdeći da ih je imala zbog Lune.

- Nije istina da sam ja imala panične napade zbog Lune. Imala sam panični napad kada smo išli da gledamo horor, Luna, Marko, moj dečko i ja. Tu noć sam dobila panični napad jer me je toliko uzrujao taj film da nisam mogla da spavam celu noć, a onda je ispalo kao da ja imam panični napad zbog nje. Jesam ja nekad bila uznemirena i plakala zbog svega, ali ti moji panični napadi su uglavnom bili zbog tog horora, bio je stvarno užasan. Luna je sve vreme bila sa mnom, kao i moja mama. Nemam više problema sa tim, stvarno - kaže Lunina mlađa sestra i otkriva šta zamera svoji roditeljima.

- Iskreno, ja mislim da je Luni trenutno sada najteže, jer ja znam kakvi oni (Gagi i Anabela) znaju da budu. Naši roditelji se ponekad svađaju preko nas i očekuju da mi budemo drveni advokati. Mama i tata su u nekim stvarima 100% u pravu ipak, a Luna bi trebalo da spusti malo loptu i da se izdigne iznad situacije. Malo me njeno ponašanje ponekad nervira... U pravu je za neke stvari, a za neke stvari ne. Jedino što zameram našim roditeljima je što nekad idu preko nas kada su njihove svađe u pitanju - poručila je Nina i otkrila koliko Andrej Atijas vodi računa o njoj, dok je njena majka u rijalitiju.

- Andrej o meni brine u potpunosti i ja sam sa njim svaki dan. Družimo se, šetamo... On je stvarno meni kao drugi tata, ja sam svesno pristala da ostanem sa njim, jer je on sa mnom od šeste godine i nemam problem da ostanem s njim - rekla je Đoganijeva za Pink.rs.

