DANAS BI SLAVILI ŠEST MESECI... Raskinuli Ana Mihjalovski i Vuk Kostić, imali su ozbiljan razlog i oboje PATE

Ana Mihajlovski i Vuk Kostić su, prema navodima pojedinih medija, raskinuli.

Ana i Vuk su već neko vreme razdvojeni zbog situacije u zemlji, posle čega su odlučili da stave pauzu na vezu.

– Vuk i Ana se već dve nedelje uopšte nisu videli. Redovno se čuju, ali su rešili da naprave malu pauzu. Otkako je proglašeno vanredno stanje, oni su odlučili da se svako posveti svojoj porodici, a da vezu trenutno stave na stend-baj. Vuk je veoma privržen majci, naročito zato što nakon očeve smrti brine o njoj. Budući da je starija populacija najugroženija, on ne želi da svojom neopreznošću ugrozi majku – kaže izvor i dodaje:

– Zato je odlučio da bude u izolaciji, da se ne kreće po gradu, pa čak i da se ne viđa sa Anom. Sa druge strane, ona ima troje dece, dve ćerkice i sina, pa ni njoj nije do izlazaka, osim što mora do prodavnice ili apoteke. Nije to ništa čudno. Oni su odgovorni ljudi, imaju svest o ozbiljnosti stanja u kom se nalazimo i bezbednost porodica su stavili ispred svojih želja.

Inače, voditeljka i glumac bi danas obeležili šest meseci veze.

– Njih dvoje su se baš našli i odlično se razumeju. Naravno, nije im lako. Žele da budu jedno sa drugim, ali su na pauzi do daljnjeg. Inače, u aprilu je trebalo da proslave pola godine veze, pa će verovatno sa zakašnjenjem napraviti žurku za sve prijatelje. Oni su stalno na vezi. Vuk je pravi džentlmen. Stalno pokazuje Ani koliko mu je stalo do nje, a sada gleda da joj stalno priređuje neka iznenađenja. Svakog dana je zasmejava preko video-poziva. Ma, svaka im čast. Ovim su pokazali koliko zapravo brinu jedno o drugom i koliko su odgovorni ljudi – istakao je izvor na kraju.

Autor: D.T.