"IMA DOBRIH TIPOVA, ALI I SKRNDELJA" Traži dečka u doba korone: Slavica Ćukteraš posle razvoda završila na aplikaciji za upoznavanje!

U večerašnjoj emisiji "Amidži šou" i pevačica Slavica Ćukteraš pokazala je gledaocima kako provodi dane u izoalciji.

- Bavim se sobom, čitam knjige, igram se s detetom… I da ti odam jednu tajnu, Tinder i Badoo. Tamo ima svašta, tu ubijam vreme uveče - priznala je Slavica Amidžiću da koristi popularne aplikacije za upoznavanje, a potom je priznala kako sve funkcioniše.

- Jako sam dobro sakrivena tamo, nije me do sada prepoznao niko. Jako zanimljiva stvar, pogotovo sada u ovo vreme, vreme izolacije. Šta da radim, zezam se, pišem se s ljudima… Tu odrediš godine od do, imaš razdraljinu i listaš, listaš… Ako ti se neko dopadne, vi se kao mečujete, pa imate dozvolu da se pišete. Ima dobrih tipova, ima i skrndelja - objasnila je ona.

Na Ognjenov nagovor, pokazala je i svoje zalihe hrane, a potom priznala da poštuje sve mere kako bi se zaštitila od koronavirusa.

- Pridržavam se svega, eventualno ako moram da odem u nabavku neku i odmah se vraćam kući. Tu su, naravno, maska, rukavice i sve ono što je neophodno da bih se sačuvala od ovogo Covida-19.

Autor: D. T.