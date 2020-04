VRELE FOTKE STANIJE DOBROJEVIĆ IZ KARANTINA ZAPALILE DRUŠTVENE MREŽE: Rijaliti zvezda nije mrdnula iz stana nedeljama, a evo kako izgleda! ZANEMEĆETE!

View this post on Instagram

20ti dan karantina! A peti dan tek u Srbiji! U stanu sam, zatvorena... jedini izlazak mi je terasa! Uredno se javljam policiji na pozive 🙋🏻‍♀️ Treniram na tepihu metar sa metar 🙈 Ucim, citam, sve ono za sta nisam imala vremena ☕️📖📚... i jedem, jedem i jedem! A vi kako ste?! #ostanikodkuće #stayhome #staysafe