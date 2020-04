NAMA JE SVE ODUZETO! Vera Matović se oglasila iz kućne izolacije: Otkrila šta svakog dana radi, pa priznala koliko joj teško pada OVO (FOTO)

Nije svejedno!

Pevačica Vera Matović, kao i veliki broj njenih kolega, vreme provodi u izolaciji u svom domu, a sada se oglasila i otkrila kako joj teku dani.

- Ovo je naš malo duži prinudni odmor, pa shodno tome uglavnom odmaramo. Ne radimo ništa teško, ništa naporno. Sređujemo dvorište, sređujemo kuću. Upravo sam spremala sarme, pun lonac. Iako sam i do sada bila poznata kao odlična kuvarica, sada imam mnogo vremena za to. Uživam u spremanju hrane. Od malena me je tome naučila majka. Muž i ja hodamo oko kuće, vežbamo zajedno. Imamo traku, pa malo jedemo, malo trčimo na traci. Žao mi je onih ljudi koji žive u stanu, njima nije lako. Ja imam dvorište. Imam puno posla i oko toga. Ne bi ste verovali šta sam sve uradila po dvorištu - otkrila je pevačica.

Vera kaže da joj je teško što već nedeljama ne može da se bavi svojim poslom.

- Nama je sve oduzeto sada, nama je sve otkazano. Teško je onom ko je živeo od vikenda do vikenda. Nas niko i ne pita ništa, da li imamo ili nemamo, a uvek smo bili za humanitarno. Ima kolega koji nisu u mogućnosti, jer su radili od vikenda do vikenda, a možda su neki i preskočili. Slušamo stalno vesti, pratimo sve - iskrena je bila pevačica.

Autor: N.V.