Prethodna noć u "Zadruzi" bila je veoma burna - tokom "Nominacija" zadrugari su morali da se izjasne o ovonedeljnim potrčcima Anabeli Atijas i Gagiju Đoganiju i jedno od njih dvoje nominiju i pošalju u izolaciju. Do samog kraja bilo je neizvesno, čini se najneizvesnije i najnapetije do sada, a ono što su svi čekali da čuju jeste sud koji će doneti njihova ćerka Luna.

Na samom početku svog izlaganja, priznala je da je ovo za nju jedan od najtežih trenutaka do sada, a uprkos tome što je prvobitno planirala da ništa ne priča već samo kaže svoju odluku, Luna je otvorila dušu, najpre o ocu Gagiju, tokom čega se rasplakala. Tom prilikom zamerila mu je što je dozvolio da im se raspadne porodica.

Jako sam ljuta što si dozvolio da nam se raspadne porodica, to je jedino što ti zameram. Smatram da si uradio mnogo loših stvari, pa se moja porodica raspala, u meni je ostala velika ogorčenost, tuga... Neke stvari koji si radio nikada ti neću oprostiti, iako sam znala u kakvom si stanju. Sećam se tog trenutka kada mi je mama u dnevnoj sobi saopštila da ćete se razvesti, ja sam želela da čitavog života budu zajedno, oni su bili odličan tim. Kada si koristio te supstance, bio si odsutan, kada sam ti jednom prilikom rekla da sam trenirala tenis šest godina, ti to nisi znao. Bio si odsutan, pravio si greške kada smo Nina i ja u pitanju. Dobio si drugu šansu, svi smo bili tu da ti pomognemo, mislim da si uspeo i da si je iskoristio na pravi način, Mislim da si sada Gagi koji su oduvek trebao da budeš. Zameram ti što si se divio ljudima koji mi napolju zagorčavaju život, to ti nikada naću oprostiti, zameram ti i to što nikada nisi hteo da izneseš svoj stav prema ljudima koji su mi naneli zlo. Napokon sam srećna što mogu da ti priđem, da pričamo, sada si tata kakvog sam oduvek želela - rekla je, između ostalog, Luna o Gagiju, koji je sve vreme pomno slušao ćerkine reči.

Luna, koja je sve vreme plakala, progovorila je i o majci kojoj se izvinila što nije onakva ćerka kakvu zaslužuje da ima.

Žao mi je što nisam ćerka kakvu zaslužuješ da imaš, bila sam nekada. Pre prve Zadruge sam bila totalno druga devojka koja meni svakoga dana nedostaje, ali mislim da više nikada neću biti ta devojka. Moja majka je bila najbolja majka na svetu bila i ostala i uvek će biti. Niko ne može da priča kakva je ona majka, osim mene i sestara. Od mog rođenja bile smo najbolje drugarice. Uvek sam pričala da nemam najbolju drugaricu, da imam jednu jedinu, a to je moja mama. Bila je tu i kada sam bila i najbolja i najgora. Svi oni koji su govorili da treba da me se odrekne kada sam radila sve te stvari, mislim da su to loši ljudi. Ne postoji stvar zbog koje bih se ja stidela svog deteta. Smatram da sam mnogo pogrešila što se tiče mame i što sam je lagala. Žao mi je što sam ti zagorčala život ove tri godine, nisam to želela, nije mi bila to namera. Ušla sam u "Zadrugu 1" kao devojčica koja je želela da iskusi neko iskustvo, nisu mi bile bitne pare, a za sedam dana sam usr*la sebi i vama život.

Do samog kraja glasanja bilo je neizvesno, te je presudio ovonedeljni vođa Mlađa Jovanović. On je nominovao Anabelu, te je ona prva, sa najvećim brojem glasova, otišla u izolaciju, gde će biti na korak do izbacivanja. Pored nje, nominovani su i Nikola Orozović i Ivana Krunić, koji su ove nedelje imali najmanju podršku publike.

Na samom kraju "Nominacija" došlo je i do onoga što je Anabela dugo priželjkivala - dobila je Gagijevo javno izvinjenje za sve što joj je do sada radio, što je podiglo veliku prašinu u Beloj kući.

Igra istine dovela do pomirenja

Kao što to obično biva, posle "Nominacija" zadrugari su igrali "Igru istine" tokom koje je došlo do emotivnog pomirenja majke i ćerke. Naime, Anabela je iskoristila priliku da se posle više dana obrati ćerki Luni koju je upitala da li je voli.

Luna je, očekivano, potvrdno odgovorila, nakon čega je poletela majci u naručje, gde se rasplakala.

- Tako si mi nedostajala, gledam te i ne prepoznajem te, ne mogu da verujem da smo to doživele ti i ja. Ti si srce mog srca - raznežila se Anabela, kojoj je Luna priznala da joj je nedostajala.

Njih dve su ubrzo zaboravile na tekuću "Igru istine", te su se izolovale na sofi gde su jedna drugoj otvorile dušu, a kako je to izgledalo pogledajte u nastavku:

Autor: D.T.