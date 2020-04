PRE NEGO ŠTO ĆE POSTATI PEVAČICA, nepoznata baka je Seki Aleksić uputila ove reči koje pamti i dan danas! DA SE NAJEŽIŠ! (FOTO)

Nikada to neće zaboraviti!

Pevačica Seka Aleksić važi za jednu od najpopularnijih pevačica na ovim prostorima, a sada je prvi put otkrila nešto što niko nije znao.

Naime, Seka je sa svojim fanovima na Fejsbuku podelila priču, tačnije, šta joj je jedna baka ispričala još dok je bila nepoznata u javnosti.

- Bilo je to davno, a sećam se toga kao da je bilo juče. Jedna baka iz Lipolista (selo u kom sam odrasla) poput anđela na zemlji je sa mnom podelila svoju priču. Rekla mi je:"Većina ljudi se mnogo više kaje zbog stvari koje nije učinila nego zbog onih koje jeste jer je toliko mnogo prilika u životu." I na kraju me je pitala:"Šta bi uradila u životu a da znaš da ćeš sigurno uspeti u tome?" - napisala je Seka i dodala:

- Ja sam joj rekla da bih pevala, na šta mi je odgovorila da je to glas duše i da onda moram da pevam bez straha, bez da mi klecaju kolena, svaki put kao da je poslednji, poput kolibrija koji najlepše zvukove ispušta pri samoj smrti. To je bilo na početku moje karijere. Posle toga je nikada nisam videla. Možda je to pitanje presudilo u meni. A vi? Šta biste vi uradili a da sigurno znate da čete uspeti u tome?

Autor: N.V.