SVAĐE, URLANJE, PROZIVANJE! Noć u Zadruzi nikad burnija! Marko zamerao Luni satima, Janjuš besneo zbog Maje! HAOS SE NE STIŠAVA! (VIDEO)

Šta li nam tek donosi novi dan...

Prethodne noći u "Zadruzi", najgledanijem rijaliti programu na ovim prostorima, održana je emisija "Pitanja novinara", a voditelji Dušica Jakovljević i Dragan Marinković Maca postavljali su pitanja koja su poslali pripadnici sedme sile. Očekivano, ova pitanja napravila su haos u Beloj kući, a čini se da su najburnije reagovali Luna Đogani i Marko Miljković, sa jedne strane i Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš sa druge.

O Marku Janjuševiću Janjušu i Maji Marinković već danima bruji javnost, ali i zadrugari, koji spekulišu da među njima postoje emocije. Tačnije, svi smatraju da je Maja zaljubljena u Janjuša. Međutim, ona to i dalje demantuje, a zbog njihovog odnosa stiglo je nekoliko pitanja koja su dovela do toga da Janjuš poludi i ode u pab, kada je nastala svađa. Naime, on je sa cimerima pričao o Maji, kada je ona uletela kod njih da bi upitala da li postoji problem.

Tada je reagovao Lepi Mića, koji je i ranije tokom večeri istakao da i Janjuš i Maja prave grešku svojim postupcima. Maja je na kraju popustila i otišla u spavaću sobu, a svojom izjavom da "Janjuš voli svoju ženu" šokirala je zadrugare.

S druge strane, drama u kojoj su glavni akteri Luna Đogani, Marko Miljković i Anabela Atijas se ne smiruje. Tokom noći izneti su mnogi detalji, a ono što je na samom početku potreslo sve bile su izjave Nađe Đogani i Đoleta Đoganija. Zbog onoga što su rekli, Gagiju Đoganiju nije bilo svejedno, a Luna je poručila da će tužiti Đoleta. Međutim, to je bio samo vrh ledenog brega.

Ono što je obeležilo noć jesu višesatne svađe Marka Miljkovića i Lune Đogani, a sve zbog njegove majke. Naime, Marko je zamerio Luni što svojoj majci nije stavila do znanja da ne treba da se meša u njihovu vezu. On joj je sve vreme prebacivao, ona je pokušavala da se odbrani, a u jednom trenutku je krenula u kupatilo i tako jako lupila vratima da su ona pala. Naravno, Luna je objasnila da ovo nije bilo namerno.

Marko i Luna, čini se, do kraja večeri nisu mogli da nađu zajednički jezik kada je ova tema u pitanju, te su više puta vrteli u krug istu priču o tome da li se Anabela Atijas meša u njihovu vezu ili ne.

Kako će se situacija nadalje odvijati i šta nam donosi ovaj dan, saznaćete ako ostanete uz vaš omiljeni rijaliti "Zadruga", televiziju Pink i najbrži portal u zemlji Pink.rs.

Autor: N.V.