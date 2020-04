KONTAKTIRALI SMO POZNATE: Evo kako oni provode najduži policijski čas do sada! Kuvaju, vežbaju i usavršavaju se u izolaciji, a ovaj poznati par ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

U ovome najviše uživaju!

Ekipa portala Pink.rs kontaktirala je poznate ličnosti kako bismo saznali kako oni provode vreme u svojim domovima, dok je na snazi najduži policijski čas do sada u trajanju od 60 sati.

Poznati pevač Dragan Kojić Keba snimio je video za čitaoce portala Pink.rs i otkrio kako on provodi najduži policijski čas do sada u trajanju od 60 sati. Naime, Keba se sa porodicom nalazi u svojoj kući na Bežanijskoj kosi, a kako kaže, u ovim trenucima najviše ga umiruje muzika. Pevač se požalio da se malo zapustio u izolaciji, te da je pustio kosu i bradu, a onda je zapevao na svojoj terasi pesmu ''April u Beogradu'', ali u svojoj improvizaciji, pa čitaocima našeg portala poslao jaku poruku.

- Evo ja puštam kosu i puštam bradu. Otkad se nisam brijao... Na dobrom sam putu da budem lamber muškarac. To je ono - sve je čisto od glave do pete, ali je zapušteno... Neošišano, neobrijano... Ovih dana sam shvati da profesija kojom se bavim ceo život je ujedno i moj najdraži hobi. Ne znam šta bih da mi toga nije! Ovih dana i komponujem malo! Moja poruka svima je: ''Ostanite kod kuće''. Tako treba da bi ova neman što pre nestala iz naših živogta. Ja u to duboko verujem, samo budite strpljvi i sve će brzo biti kao nekad! Volim vas puno - poručio je Keba čitaocima portala Pink.rs.

Pevačica Slavica Ćukteraš policijski čas provodi sa ćerkom u svom domu.

- Zdravo i od mene, veliki pozdrav za sve čitaoce portala Pink.rs. Ja sam kući sa detetom, naravno, poštujemo sva pravila, nema izlaska napolje. Zaista se čuvamo i pozivam sve ljude da takođe ostanu kod kuće da bi ova ludnica što pre prošla da bismo mogli napolje i da se družimo, da nastupamo, da idemo u prirodu. Eto - rekla je Slavica.

Poznata dizajnerka Suzana Perić uživa u svakom trenutku koji provodi sa svojom naslednicom Tifani.

- Od prvog dana vanrednog stanja moja ćerka Tifani i ja poštujemo sve odluke Vlade Srbije i slušamo sve savete. Pokušavamo da damo uzor drugima i pridržavamo se pravila da ostanemo kod kuće. Nas dve smo organizovale jednu mini zajednicu. Tifani ima organizovanu nastavu, kao i onlajn kurs nemačkog. Ja sam se vratila jednoj svojoj strasti, a to je kuvanje. Obe jedemo jako zdravo, a to nije jednostavno, jer treba vremena za to sve. Kad nije vanredno tsanje, ja nemma vremena da se bavim itime, ali sada uživam u tome da sam 24h prava mama. Ja sam upisala kurs engleskog, usavršavam neke reči koje su mi potrebne u mom poslu, usavršavam se. Pola sata se bavim i nekim preporučenim fizičkim aktivnostima i ne pada mi ništa teško - poručila je Suzana Perić, a njen video pogledajte u nastavku:

Poznati bračni par, pevači Nikolina Kovač i Saša Kapor u dobrom raspoloženju provode najduži policijski čas do sada.

- Nadam se da ste nam dobro, dragi naši i da ste u kućama, javljamo vam se sa naše terase. Nadamo se da lepo provodite vaše vreme i da se pridržavate svih preporuka struke. Mi smo na terasi, ali spakovali smo kofere da skoknemo do Milana u šoping, sada sve dele besplatno. Malo šale nije na odmet. Bez šale sada, čuvajte se, volite sebe, čuvajte sebe, jer ovo nije borba pojedinca, nego zajednička borba. Nadamo se da ćemo svi iz ove bitke da izađemo kao pobednici - poručili su Nikolina i Saša.

Autor: Pink.rs