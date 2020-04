Ovde nije bitno šta je ko rekao, nego ko je rekao - bio je oštar Đogani u svom izlaganju.

Jedna od udarnih tema tokom protekle noći u Beloj kući svakako jeste odluka Lune Đogani da pokrene tužbu protiv rođenog strica Đoleta Đoganija, koji je izjavio da je ona sa svojim očuhom Andrejem Atijasom probala narkotike.

Lunu, kao i njenu majku Anabelu, su ove Đoletove tvrdnje izbacile iz takta, pa su osule drvlje i kamenje po njemu, što je Gagiju veoma zasmetalo. Kako bismo čuli kako Đole komentariše sve što je sinoć izrečeno za crnim stolom o njemu i njegovoj ženi Vesni, kontaktirali smo ga.

- Dobro sam! Ne pratim nikakva dešavanja, niti me interesuje! Nemam nikakav komentar, ne gledam televiziju, ne želim da razmišljam o tome, niti ništa da čujem. Znam o kome se radi, i to je sve. Ovde nije bitno šta je ko rekao, nego ko je rekao. Ljudi od toga zarađuju i ja jednostavno neću da to komentarišem - rekao je Đogani, a onda prokomentarisao Luninu odluku da podnese tužbu protiv njega.

- Super, super što je pokrenuta tužba! Ne želim ništa više da komentarišem, žao mi je - poručio je Đole za Pink.rs i završio razgovor, a bes koji je osetio kada smo ga pitali za ovu odluku njegove bratanice nije mogao da sakrije.

