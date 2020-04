MARKOVA MAJKA NEDELJKA OČAJNA, ŽARKO ŽELI DA MU KAŽE DA SE SKLONI OD LUNE I NJENE PORODICE! Nije joj dobro zbog odnosa njenog sina sa Anabelom!

Teško podnesi sve ono što se dešava u rijalitiju pred milionskim auditorijumom.

Marko Miljković i Anabela Atijas ne prestaju da se vređaju, a počeli su i da se šutiraju. Umalo su se potukli jer je Atijasova optužila zeta da je narkoman, a onda je on skočio kao oparen i napao je da puši travu sa Andrejem, te da mlađu ćerku ostavlja gladnu. Međutim njih dvoje se ni nakon toga nisu smirili. Anabela je potkačila i Markovu mamu Nedeljku, koja se mnogo potresla, jer je Lunu prihvatila kao svoje dete, a sada moli Boga da se veza završi što pre.

- Markovoj mami je loše zbog svega. Ona ne podržava to što Marko izgovara Anabeli, ali nju tek ne može da podnese. Skače joj pritisak, očajna je zato što Anabela fizički nasrće na Marka. Uopšte više ne podržava vezu sa Lunom, želi da se čuje sa Markom i da mu kaže da se skloni od Lune i cele porodice Đogani. Obolela je žena zbog ove "Zadruge". Pogotovo joj je loše kada nju pominju. Rekla je da njen sin mora da se povuče i da raskine sa Lunom. Ona se boji da će Anabela da ga ubije. Plače i kuka na sav glas: "Moj sin je u opasnosti, Anabela je psihički loše, ona je obolela, ludača, ubiće mi sina. Šta ona sve govori bivšem mužu i ćerki, pa kako da se moje dete izvuče. Ja ću umreti ako Marko ne ostavi Lunu. On samo tako može da se spase. Smeju mu se što nemamo fasadu. To je monstruozno - kaže Miljkovićeva komšinica i dodaje:

-Umesto da se Neda raduje, postala je baka, Markova sestra se porodila, ona svaki dan ima nervne slomove. Čak je i sanjala da je Marko imao saobraćajnu nesreću i mnogo se uznemirila. Mnogo je loše zbog Anabele - priča Markova komšinica iz Brusa, a i sama Neda je potvrdila da je jako loše:

- Ništa nemojte da me pitate uopšte nisam dobro - bila je kratka Markova mama.

Kako sada stvari stoje Markova mama će se prva potruditi da ih razdvoji čim se "Zadruga" završi, jer je sada i ona shvatila da ne želi da njen sin ima bilo kakve veze sa porodicom Đogani, a još manje da se oženi sa Lunom.

