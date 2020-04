Mlađa do detalja ispričao koliko je puta imao s*ks sa Ninom, ona priznala da je TRUDNA! Sada se oglasila njena majka: Klošaru, ovo nas boli, ali ZABOLEĆE I TEBE! (FOTO)

Iako se činilo da su Nina Babić i Mlađa Jovanović posle mnogobrojnih svađa u "Zadruzi" konačno zakopali ratne sekire i uplovili u mirnu luku, ponovo su nas sve demantovali.

Jutros je došlo do velike svađe preko koje, čini se, neće preći ni jedno ni drugo - sve vreme su pljuštale žestoke uvrede, ružne reči i prozivke s obe strane, a Mlađa je, u nameri da ponizi Ninu koja, kako tvrdi, njega ponižava već mesecima unazad, priznao da su petnaestak puta do sada bili intimni, pa do detalja ispričao kad i gde sve.

Nina, od koje Mlađa, kako kaže, ne želi da više pravi sveticu, čini se da se nije mnogo potresla oko ovih prozivki, te je ironično saopštila da je trudna, a mi smo kontaktirali njenu majku Slađanu kako bismo proverili kako se osećaju zbog Mlađinih navoda na račun njihove ćerke.

Jako je ružno da ja to komentarišem... Samo ću jedno reći - sve i da je istina, ovo samo govori o tome kakav joj izbor... Tuga tužna! Klošarsko ponašanje od prvog dana... Podržala sam u startu njihovu vezu jer je to bio njen izbor, posle prvih velikih uvreda - ne podržavam. Nina je mlada, pogrešila je... Ništa strašno, preživećemo. Naravno da boli.... Zaboleće i njega istina kad izađe - bilo je sve što je imala da kaže majka Nine Babić za Pink.rs.

Autor: D.T.