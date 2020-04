Emisija "Pitanja gledalaca" otvorila je nove teme koje su dovele do velikih svađa!

Još jedna burna noć je za nama u "Zadruzi", najgledanijem rijaliti programu na ovim prostorima, a kako ne bi i bila kada su sinoć održana "Pitanja gledalaca". Iako su bili podizani i ostali zadrugari, ponovo je sva pažnja gledalaca bila usmerena na njih četvoro - Lunu Đogani, Anabelu Atijas, Gagija Đoganija i Marka Miljkovića.

I protekle noći došlo je do velikih svađa, sukoba i rasprava između ovih zadrugara, pa je tako počelo sve sa Markom Miljkovićem i njegovim odnosom sa Lunom Đogani. Ponovo se povela priča o Markovom odnosu sa Jelenom Pešić i da li je imao nekakve planove sa njom posle "Zadruge", a bilo je vidno da Luni i dalje to smeta. Naravno, ni Anabela nije mogla na to da ostane imuna, a o odlasku u Brus se ponovo polemisalo.

Naravno, ni ovog puta nije moglo da prođe bez pominjanja bivših zadrugara, pa je opet pomenut Sloba Radanović i krstić koji mu je Luna poklonila, što je isto učinila i Marku.

Majka i ćerka, Anabela i Luna, nisu mogle a da se ponovo ne pokače zbog veze Đoganijeve sa Miljkovićem.

Iako od svog ulaska pokušava da ispravi stvari, Anabeli to i ne ide od ruke, a i ovog puta se naljutila na svog bivšeg muža Gagija Đoganija jer uporno neće da postavi stvari na svoje mesto i da se umeša u vezu njihove ćerke sa Markom.

Upravo to što je Anabela okrivila Gagija za sve što se dešava dovelo je do velike rasprave među njima koja je trajala satima. Oni su se vređali, pominjali svoju prošlost, a Gagi je čak aludirao i na to da se Anabeli dopada Marko, te da ona ne može da prestane da se meša u veze njene ćerke. Anabela je ponovo završila u suzama.

Da li će ikada ovi zadrugari ispraviti odnose među sobom ili će se jaz i dalje produbljivati, ostaje da vidimo u nastavku rijalitija koji svi obožavate!

Autor: N.V.