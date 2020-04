PRELOMILA Suzana Mančić u poslednjem trenutku otišla od muža i iz Grčke se vratila u Srbiju:"Ipak mi je mesto uz ćerke"

Suzana Mančić trenutno je u izolaciji u svom stanu u centru Beograda, gde boravi sa ćerkama Natalijom i Teodorom.

Ona se iz Grčke vratila u poslednji čas, a njen suprug, biznismen Simeon Ocomokos, ostao je u svojoj zemlji zbog zdravstvenog osiguranja.

- U poslednjem trenutku sam se vratila u Srbiju. Kada sam videla šta se sprema sa ovim virusom, shvatila sam da mi je ipak mesto uz ćerke. Ja sam pre svega majka. Živim kako moram. Ljudi umiru, a nekome je teško što ne može na džoging. Sedi gde si i čekaj da sve prođe i da ostaneš živ. Eto, tako ja razmišljam poslednjih dana. Ne izlazim iz stana, a moje devojke imaju veze sa spoljnim svetom, šetaju psa, idu u nabavku… - rekla je Suzana koja je sa Simeonom na vezi putem interneta.

- Sa Simeonom se čujem preko vibera, pokazujem mu kako je ovde pusto i kako neki bahati krše pravila i šire zarazu. On je miran u svom stanu, nigde ne izlazi. Kako stvari stoje, ovo će potrajati, pa se ni mi nećemo videti dok se granice ne otvore, a to sigurno neće biti pre jula. Ako Bog da, proslavićemo 1. jula dve godine braka, ako ne, kucnućemo se šampanjcem preko telefonskog poziva. I to je život, šta da se radi. Samo da preživimo ovaj pakao - otkrila je Suzana.

Autor: D.T.