"SLOBA NE MOŽE DA SE SUOČI SA ISTINOM" Kija ocinkarila bivšeg muža, otkrila šta je radio u policiji, pa priznala: Ljudi mi zbog njega prete, a on se HRANI kad me ljudi blate!

I dok brojni pevači kukaju zbog besparice uslovljene otkazivanjem nastupa zbog koronavirusa, kod Kije Kockar, čini se, nema zime.

Kako kaže, uštedela je dovoljno da ne mora da brine, a u planu joj je kupovina još jedne nekretnine.

- Jesu mi neki planovi pali u vodu, ali samo su odloženi. Kao i svima. Ništa što bi me sad jako poremetilo. U fazi sam kupovine još jednog stana, pa mi je to stalo. Mami sam kupila auto, ali je na carini. Sve to mora da čeka da prođe ova vanredna situacija. Bitno je da ljudi budu zdravi. Nemam finansijske probleme zbog vanrednog stanja. Odgovorna sam uvek bila sa novcem. Trošim ga na prave stvari i uvek imam bar za godinu dana. Moja majka isto ne radi, pa i njoj pomažem. Svi, hvala bogu, imamo svoje stanove i nemamo kredite ni dugove - iskrena je Kija, koja se osvrnula i na nedavnoj poseti svog bivšeg supruga policijskoj stanici, gde je prijavio pretnje koje dobija na društvenim mrežama.

- Ne znam kako da odgovorim na ovo a da ljudi shvate da se upravo smejem naglas. Ma ko sme njega da dira sem mene (smeh)? Išao je da prijavi nešto drugo. A što se tiče pretnji, on je javna ličnost i neka se nosi s tim kao i svi mi. Nisu njemu problem “pretnje” već što ne može da se suoči sa istinom što mu ljudi pišu. Blokirao je više od pola Srbije, ali, koliko čujem, ostavlja uvrede na moj račun. Junačina. I te napise da je mene išao da prijavi, on ćuti na to i ne demantuje jer mu prija kad me ljudi blate. To mu hrani dušu jer on ne sme sam. Čak se i druži sa ljudima koji imaju hejt profile o meni. Njemu ozbiljno nešto fali i blam me je što uopšte na ove stvari moram da odgovaram, ali ćutanje mi nije jača strana. Ja lično imam milion pretnji, kletvi, uvreda na dan i to isključivo zbog njega i svega što je uradio. Ti ljudi koji prete me ne dotiču jer znam da je to neka tetka kojoj je dosadno ili neko dete. Ne znam čega on lično treba da se boji osim Boga.

Autor: D.T.