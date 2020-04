Lepa Lukić (80) zbog korone skoro mesec dana nije mrdnula iz kuće: Ovaj kolega joj napunio frižider, a evo ko je stalno obilazi

Kraljica narodne muzike Lepa Lukić pridržava se svih uvedenih mera predostrožnosti usled pandemije koronavirusa, te iz svog stana u Žarkovu nije izašla već skoro mesec dana. Ipak, pozitivan duh je ne napušta.

- Odlično sam, meni ništa ne pada teško, ja sam pozitvna i mislim da ćemo do kraja aprila, početka maja da pobedimo i da će se sve vratiti u normalu. Spremam ručak, kuvam, čistim po kući, dezinfikujem brave, prozore... Imam veliki stan i terasu, pa se šetam. Tačno 24 dana nisam nigde izašla. Poštujem sva pravila, pa da uskoro ispratimo ovu koronu. Nisam se uplašila, samo sam oprezna, nisam ni ranije izlazila često, nisam tip osobe koji ide po kafanama, nije mi loše u stanu, sređujem i plakare. Provrednila me je ova situacija - kaže Lepa Lukić, o kojoj kolege ipak brinu, obilaze je, donose joj hranu.

- Snežanin sin dolazi i donosi mi šta mi treba, takođe i ljudi iz opštine, volontreri. Od kolega zvali su me Merima Njegomir, Novica Negovanović i Bojana Stamenov... Bojana i ja smo zajedno bile na Farmi, ostale smo u dorbim odnosima. Baš me je pozitivno iznenadila kada me je pozvala - kaže lepa, koju je jedan kolega posebno iznenadio.

- Era Ojadinić mi je poslao kokošku koju sam jedva ubacila u frižider, poslao mi je puno toga, domaće kobasice, rebra za pasulj... Zapanjila sam se njegovim gestom, pa sam ga zvala i zahvalila mu se.

Autor: D.T.