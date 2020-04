Ljupka Stević u vezi je već ČITAVU DECENIJU, a zbog korone sve je na klimavim nogama?! "Histerična sam! Izderem se, a posle pet minuta..."

Vanredno stanje zbog epidemije koronavirusa na različite načine utiče na svakog od nas, a često dolazi i do povećane tenzije u partnerskim i međuljudskim odnosima, generalno, što je slučaj i kod pevačice Ljupke Stević.

Naime, pevačica je u današnjem "Magazinu in" Sanje Marinković priznala da sve češće dolazi do čarki između nje i njenog partnera, ali da, na sreću, sve to bude kratkog daha.

U vezi sam deset godina, to je već izgrađena ljubav. Ja sam, inače, histerična, izderem se na njega, on zna koliko ima sati... Stanem posle pet minuta i sve je u redu! Tu nema mesta svađi, raspravi - priznala je Ljupka, koja dane, inače, provodi sa roditeljima u rodnom Kostolcu.

Autor: D.T.