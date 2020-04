Da li haos tek sledi?

Vesna Đogani našla se poslednjih dana u žiži javnosti kada ju je njena bivša jetrva Anabela Atijas pomenula u "Zadruzi", rekavši da ju je Slađana Delibašić pokupila "ispod mosta" da je odgaja, te da ju je nakon toga Đole Đogani oženio. Pevačica se ovim povodom nije oglašavala previše, sve do sada.

- Iz cele ove situacije, pokušali su da me uvuku u dramu. Ja nisam reagovala na to, mnogo mi znači podrška moje publike. Prvo mi znači podrška moje porodice, onda prijatelja i fanova. Ja znam da me publika voli, ali u ovoj količini sada tek vidim da sam mnogo bogata javna ličnost. Bogatstvo nije samo u parama i nikada se, po mom mišljenju, neće meriti tako. Bogatstvo je to što je ova drama izazvala reakciju kod običnog naroda, moje publike da mi pišu ogromne romane, poruke podrške, ljubavi, da bukvalno svi stoje na mojoj strani. Pokušavam da ne budem deo te drame. Uspela sam da se nekako izvučem i ne uplićem previše. I da odbranim svoju čast, pošto je namera bila da se ukaljaju moja čast i obraz. Ja to stvarno ne dam. Ne komentarišem nikoga, ali ne želim da o meni neko širi laži. Mislim da je porodica jako važna kao temelj ako želite da se bavite ovim poslom. Iako sam javna ličnost, ja sam pre svega nečija majka, drugarica, sestra. Ne treba da se zaboravi da je porodica uvek tu. Ja kada završim svoje koncerte i posao, upravo se vraćam u svoj dom, kod svojih najbližih - rekla je Vesna.

Autor: N.V.