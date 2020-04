Ima prihode sa drugih strana...

Halid Bešlić već nedeljama sve vreme provodi kod kuće, a društvo mu pravi supruga Sejda. Ovaj period rešio je da iskoristi da se dobro odmori, a poslovnim obavezama neće se vraćati sve dok se stanje sa koronavirusom ne stabilizuje.

- Dobro sam, zdravlje je okej. Inače, baš sam bio ušao u avion za Nemačku i praktički se iz njega vratio kad je sve započelo. Sam sebi odredio sam izolaciju jer svakako nemam gde sve i da hoću. U ove tri-četiri nedelje koliko ovo traje išao sam jednom-dvaput do banke i to je sve. Čitam knjige, novine i gledam televiziju - otkriva pevač.

On se u kućnoj izolaciji maksimalno trudi da održava kondiciju.

- Vozim sobni bicikl, uradim po koji sklek i to je sve. Lagano i ništa preterano, ali moram reći da mi bicikl jako puno pomaže. I šetam po stanu tamo-ovamo. Supruga se brine oko ručka i zdrave prehrane, a deca i unuci su u Nemačkoj - istakao je on i dodao:

- Mora se malo dublje zavući ruka u džep i posegnuti za zalihama jer novih prihoda nema. Ali, šta je, tu je. Imam penziju, ali ja ne mogu živeti od nje i to uopšte ne shvatam kao penziju. Imam benzinsku stanicu i motel i s te strane sam materijalno osiguran - poručuje Halid i šalje poruku svim mlađim kolegama kako da vode računa o finansijama:

- Da misle o starosti i ostavljaju ponešto sa strane, koliko se može, jer život jako brzo prođe. Ne mogu zamisliti da danas živim samo od penzije, ne bih to mogao. Jer kako ovde penzioneri žive, to nije normalno. To je tragedija za ovo društvo. Zemlja koja nema dobar socijalni i penzioni fond ne može biti dobra za svoje stanovnike. Ali ja sam, hvala Bogu, radio i stekao dobra primanja kako bih sebi osigurao normalan život i da ne moram zavisiti ni od koga - zaključio je on.

